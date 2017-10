El Atleti, un ciclón

El Arcos no encuentra sus señas de identidad en este comienzo de temporada y en esta jornada no sólo perdió, además se llevó un severo correctivo ante su parroquia de un Atlético Sanluqueño que no tuvo piedad alguna y sí mucha pegada.

El equipo local no realizó una buena primera parte, practicó un juego de poca elaboración sin transición alguna entre defensa ataque y abusó del golpeo en largo, incluso el portero se cansó de darle hacia arriba en busca de la torre, un Antonio Sánchez obligado a pelearse siempre en inferioridad. De esta manera el Arcos no sacaría provecho alguno ni ningún tipo de fruto a ese tipo de juego, que además no va con sus características ni por supuesto con las de su afición, que no se cansó de mostrar su malestar en la grada. Por su parte, el Atlético Sanluqueño jugó una primera parte muy seria, presionando mucho no sólo al poseedor de balón sino al que iba a recibir, que nunca pudo darse la vuelta y combinar de nuevo, ya fuera lejos o cerca del área.

El trabajo solidario y disciplinado en lo táctico de los visitantes resultó toda una losa para los arcenses y así se reflejaría en el marcador a la llegada del tiempo de descanso. La primera reseñable se vio en el minuto doce con un disparo del arcense Antonio Sánchez desde fuera del área que salió desviado. La respuesta rival llegó cinco más tarde con un centro chut peligroso y envenenado de Chirri que finalmente acaba en la esquina. Después, poco antes de la media hora se vio un disparo lejano del capitán arcense Zúñiga que tampoco cogió puerta. El primer gol visitante llegó poco más tarde, en el treinta, falta que comete Álvaro Garrido en la perpendicular de la portería fuera del área y desde allí el especialista Rubén supera a la barrera y al portero para marcar un bonito tanto. Tres minutos más tarde hubo un falta muy parecida a favor del Arcos que lanza Zúñiga para encontrarse con el paradón de Diego. Segundos después respondía el Sanluqueño con una subida del lateral derecho Sergio Ceballos hasta línea de fondo para soltar un gran pase a un Heredia que fulmina al portero local marcando el segundo gol y dejando el resultado encarrilado.

La segunda comenzó con otro golpe de efecto, otro tanto rápido de los visitantes tras dos cambios en el descanso del banquillo local que variaban lo táctico de manera significativa pero no el juego ni la actitud de los locales. El tanto llegó tras un rechace del poste a disparo de Heredia que Pepelu, sin duda uno de los mejores en el duelo, remachó a puerta vacía.

Los visitantes estaban tranquilos atrás y con muchas ganas en las contra. A un cuarto de hora del final una falta parecida a la del primer gol, algo más escorada, la bota Rubén también de manera imparable para el portero. El cero a cuatro dejó al Arcos totalmente descentrado, pero tuvo algo de vergüenza deportiva para minimizar daños y consiguió marcar el tanto del honor a la salida de un córner tras un rechace de la madera visitante que cazó Antonio Sánchez para fusilar a Diego.

El tanto no satisfizo demasiado a su parroquia y tampoco evitó que el rival todavía generara más peligro. En el primer minuto del descuento Juanca salvaba una muy clara in extremis, y poco más tarde llegaba el quinto obra Parada desde los once metros, tras un penalti por derribo de Álvaro Garrido a Chirri.