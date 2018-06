El Atleti quiere que siga la fiesta en El Palmar

Ezequiel confía en la afición

Ezequiel Arana, ya recuperado -"las molestias ya han desaparecido, estoy en un momento bueno y esperemos que se mantenga así"- no se fía del Mallorca B: "Como todos bien sabemos, los filiales son equipos correosos, que físicamente estarán fuertes pero no nos tiene que preocupar el rival, tenemos que estar centrados en lo nuestro. Sabemos que si hacemos nuestro trabajo ellos van a tener muy difícil ganar aquí y tenemos que salir a por todas. Si estamos aquí es por algo, todos tenemos opciones y vamos a intentar por todos los medios que seamos nosotros los que estemos ahí en esa tercera fase y que sea lo que Dios quiera". Y sobre la afición, dice que "no ha fallado en todo el año y no será menos porque haya Feria, creo que hay tiempo para todo: para la Feria, para los toros, para el fútbol, así que espero que la afición esté aquí con nosotros".