El Atlético se asoma al precipicio

El Atlético de Madrid no pasó del empate 1-1 ante el modesto Qarabag y comenzó a avistar un adiós prematuro de la Liga de Campeones.

La realidad no engaña: el conjunto de Diego Simeone no ganó ni un partido de la actual edición de la máxima competición continental y tres empates es todo su bagaje. Dos de ellos ante uno de los equipos más modestos del torneo, el debutante Qarabag, con el que sumó sendos empates.

La primera parte del Atlético fue calamitosa. Lo hizo todo mal. Se esperaba una salida en tromba ante su rival pequeño, pero nada más lejos de la realidad. El conjunto de Simeone fue un equipo largo, sin profundidad, desconfiado con el balón y muy mal colocado.

No sorprendió que el Qarabag se marchara al descanso con ventaja en el marcador. No sólo defendió bien y estuvo muy atento, sino que se atrevió con el balón y fue dominador en muchas fases de los primeros 45 minutos. Algo con lo que no contaba un Atlético que en el inicio de la competición era uno de los aspirantes a todo.

El Atlético sólo dejó antes del descanso un disparo de Griezmann y un acercamiento de Gameiro. Muy poco bagaje. Sobre todo con la necesidad con la que llegó a este choque. El paso de los minutos actuó en su contra, pues germinaron nervios y desconfianza. También entre su hinchada, estupefacta con lo que veía.

Todo lo contrario ocurrió en el Qarabag, cuya fe fue creciendo. Y llegó el minuto 40 y un saque de esquina absurdamente concedido por Godín. El cabezazo del español Míchel fue inapelable para hacer enmudecer al Wanda Metropolitano. De los diez goles recibidos por el Atlético esta temporada, siete fueron de cabeza.

Algo inimaginable hasta hace poco tiempo, cuando el equipo de Simeone presumía de tener una de las defensas más sólidas y compactas del mundo. Con incredulidad se llegó al descanso.

El Atlético debía lograr lo que nunca antes consiguió en la Liga de Campeones: remontar un encuentro en casa. El ánimo llegó a partir de una individualidad. Visto que el juego colectivo no alcanzaba, el cuadro español se encomendó a un jugador, en este caso Thomas, para igualar. Fue a los 56 minutos con un espectacular disparo desde 25 metros que entró por la escuadra.

Las buenas noticias para los de Simeone continuaron, porque tres minutos después el Qarabag se quedó en inferioridad numérica al sufrir la expulsión de Pedro Henrique, su mejor jugador, por una patada alevosa sobre Godín.

Entonces el Atlético sí se entregó a un asedio sobre el área contraria. Más por empuje físico que por juego. Estaba prácticamente eliminado de la Liga de Campeones y necesitaba un gol más para sobrevivir. También entró Fernando Torres en lugar de un desafortunado Gameiro. Y el Qarabag comenzó a sufrir de verdad.

Pero entonces el Atlético se estrelló contra su propia realidad: le cuesta generar ocasiones claras y, todavía más, lograr goles. Además, perdió a Savic a tres minutos del final al ver su segunda tarjeta amarilla y la épica se complicó todavía más. Un cabezazo de Godín, un disparo lejano de Gabi y otro remate cruzado de Gaitán se encontraron con la gran respuesta del meta Sehic, que evitó la heroica en un Wanda Metropolitano que se quedó congelado. El equipo madrileño afrontará, salvo milagro, una eliminación de la Champions prematura. Es sin duda el peor momento de la era Simeone.