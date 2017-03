Atractivo duelo entre Cádiz B, 1º, y Estrella, 3º

El encuentro más atractivo de esta jornada lo disputan en el campo Ramón Blanco de las instalaciones de El Rosal Cádiz B, líder de la categoría, y el Estrella San Agustín, que es tercero. Los amarillos encaran este importante test con cuatro bajas. Duarte y Sergio están sancionados, mientras que Ángel Torres y David Toro están lesionados.

El filial cadista, que ha puesto la directa hacia Tercera, daría un paso de gigante en caso de ganar, ya que dejaría a su rival a doce puntos, una distancia más que considerable a falta diez jornadas para el final.

Mientras, tal y como se ha venido hablando durante la semana en Rota, llegó la hora del compromiso. Este mediodía ante el San Fermín de Puente Genil, segundo clasificado, en el Arturo Puntas Vela, la Roteña afronta un ser o no ser para sus opciones de permanencia. Llegó la hora de la verdad, para todos, para jugadores y afición. Hermida es baja por acumulación de amonestaciones, Jesús Poley por lesión y Jony vuelve tras cumplir su sanción.

El Rota, por su parte, visita esta tarde (17:00) al UP Viso con el ineludible objetivo de frenar una pésima racha de resultados que se llevó la pasada semana por delante al técnico Javi Rivas y que de momento no ha podido enderezar Paco Corbeto. Los verderones, que se han metido en problemas y sólo sacan tres puntos a la zona peligrosa, no ganan desde el pasado año y sólo han podido sumar dos de los últimos 30 puntos en juego.

El Conil, que ha perdido ya toda opción de engancharse al tren del ascenso, se medirá en el Felipe del Valle al San José, uno de los conjuntos que se encuentran más en forma en estos momentos. Juanma Carrilo pierde por sanción a Jairo y Rubén Díaz, expulsados por doble amonestación el pasado fin de semana, por lo que tendrá que recomponer su once inicial. En este sentido, el regreso de Adri, precisamente tras cumplir castigo federativo, le ayudará un poco en su decisión.