De todo en El Rosal

Para evitar complicaciones futuras una vez acabada la liga con los posibles descensos de Segunda B al Grupo X de Tercera, el Xerez CD tratará de puntuar el domingo en El Rosal para acabar el curso en la posición más alta posible y sobre todo tratando de huir de esa posición -cuarto por la cola- que puede verse arrastrada a Divisiónd e Honor si hay descensos en cascada.

Y el Deportivo no lo va a tener nada fácil porque visita a un Cádiz B que entrena Mere que se está jugando acabar la fase regular como líder y proclamarse campeón de grupo, con la ventaja que ello supone de cara al play off de ascenso. Teniendo en cuenta que el Ceuta, su rival en la pelea por la primera posición, visita a un San Roque que no se juega nada, está claro que los amarillos, independientemente de que se trate de un derbi, saldrán al césped de El Rosal dispuestos a amarrar los tres puntos para no tener que depender de un tropiezo de los caballas.

Y el Xerez CD ya sabe lo que es visitar El Rosal para medirse a los canteranos amarillos. Desde el nefasto descenso a Tercera por impagos en la AFE en verano de 2013, los azulinos han visitado todas las temporadas la ciudad deportiva cadista para verse las caras tanto con el Cádiz B como con el Balón, segundo filial amarillo. En la campaña 13-14, en Tercera División y todavía sin la desbandada en la plantilla por los impagos de Ricardo García que acabaron propiciando el descenso a Primera Andaluza, el Xerez cerraba la primera vuelta empatando (1-1) un miniderbi que acabó con dos menos por las expulsiones de Sousa y Curro Sánchez.

La campaña siguiente (14-15), con Jesús Mendoza en el banquillo, el Deportivo ganaba 1-3 al Balón y lograba dejar la permanencia vista para sentencia en una temporada de lo más complicada, ya sin respaldo económico de ningún tipo. En la Liga 15-16, la de Primera Andaluza que acabó con el ascenso a División de Honot, el Deportivo caía por 2-1, ya con Vicente Vargas en el banquillo, y la pasada campaña, en División de Honor que finalizó con el ascenso a Tercera, también hubo derrota, entonces en la primera jornada y con Carlos Fontana en el banquillo xerecista.