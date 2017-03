"Para los demás somos el Madrid o el Barça de la Liga"

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, se aferra a las posibilidades matemáticas que aún tiene su club para luchar por el ascenso, opciones que quedaron seriamente dañadas tras la derrota del pasado domingo en El torno y que alejó a los de Jesús Mendoza a siete puntos del Trebujena cuando quedan seis jornadas por disputar. El dirigente industrialista asume que es "casi imposible" cumplir con el objetivo marcado a principios de temporada pero se agarra a esa mínima opción y, si no, al menos a quedar "lo más arriba posible" por lo que pudiera pasar: "Somos el Jerez Industrial, nos debemos a nuestros socios y aficionados y para nosotros no es lo mismo acabar tercero que acabar segundo".

El presidente industrialista no tiene "nada que reprochar" a los jugadores tras la derrota en El Torno, donde el equipo mostró una gran respuesta en la primera mitad y prácticamente desapareció en la segunda. Garrido entiende pero también lamenta que los rivales, especialmente los más cercanos, muestren su mejor versión contra su club: "Todos sabemos que los rivales de la zona de Jerez, de las pedanías y de las barriadas, San José Obrero, Estella, El Torno... contra el Jerez Industrial en concreto se juegan la vida. El Torno venía de perder contra el Chipiona 4-0 y según me dijeron le pudieron caer ocho. Y luego contra nosotros se extra motivan; cuando en otros partidos van 13 o 14 en las convocatorias fuera de casa, contra nosotros están todos. No lo puedo reprochar porque eso entra dentro del fútbol y tenemos que luchar contra eso también pero sí es verdad que nos encontramos a un rival al 200 por cien que en el segundo tiempo tuvo muchísima intensidad y tuvieron la fortuna de que fallamos dos ocasiones muy claras como la de Juanma Carrasco o un remate que se fue por encima del larguero. El resultado fue muy injusto pero no cabe lamentarse, felicitar al rival porque con sus armas fue capaz de darle la vuelta al partido y a nuestros chavales no les reprochamos nada, lo dieron todo pero nos encontramos con estas circunstancias que se dan en el fútbol con rivales que se extra motivan, que está en la zona media de la tabla sin jugarse nada y que seguramente de aquí hasta el final irán 12 o 13 y caerán goleados pero al Jerez Industrial ya le han ganado y ya han ganado su 'champions league".

Hay equipos que contra nosotros se juegan la vida y en otros partidos van con 13 o 14 jugadores"No vamos a bajar los brazos, es casi imposible pero hay que intentar acabar lo más arriba posible"

El Jerez Industrial no se da por vencido aunque las opciones son muy remotas. No sólo debe fallar el Trebujena sino los otros cuatro equipos que están por delante. No obstante, el presidente industrialista asegura que "tenemos que seguir, no vamos a bajar los brazos. El Jerez Industrial se lo debe a sus socios y a su afición para intentar quedar lo más alto posible. Hasta que haya opciones matemáticas vamos a luchar por el ascenso. En el fútbol no hay imposibles como vimos el otro día con el Barcelona. ¿Por qué no puede tropezar el Trebujena, por muy fuerte que esté, y nosotros ganarlo todo? ¿Es casi imposible? Es verdad. ¿Es una quimera? Es verdad. ¿Hay opciones matemáticas? Sí. Y mientras las haya nosotros vamos a luchar. Y esa lucha por el ascenso seguramente no se va a conseguir porque hay muchos equipos implicados y es casi imposible pero en esa lucha el equipo queda segundo o tercero y cosas más raras se han visto, puede haber una repesca, una renuncia... y estaríamos en disposición de estar bien situados". Y es que "para nosotros no es lo mismo quedar terceros que ser segundos, un club como el nuestro tiene que acabar lo más alto posible, se lo debemos a los socios y a los aficionados y vamos a poner todo el empeño en eso".

El domingo, el equipo recibe al Bazán, que ha ganado sus últimos siete partidos: "Nosotros contra los equipos que están por encima sólo perdimos en Chiclana. Al Balón, que está como una moto, le ganamos tanto aquí como en su campo siendo los únicos que lo ha logrado; el Trebujena no pudo con nosotros en los dos partidos; al Bazán le íbamos ganando 1-2, tuvimos una ocasión en una vaselina que sacaron en la línea y en la jugada siguiente nos empataron y los jugadores y el entrenador de ellos nos dijeron que habíamos sido el mejor equipo que había pasado por allí; al mismo Tesorillo, que empataron aquí con dos fallos nuestros garrafales y allí le ganamos 1-3. Quiero decir que está más que comprobado que no tememos a nadie de arriba, que hemos sido igual o superiores en casi todos los enfrentamientos, que competimos muy bien y no nos da miedo el Bazán. El Chiclana Industrial también llevaba siete jornadas invicto y cayó en La Juventud de forma merecida".

Parece claro que la liga se le ha escapado al Jerez Industrial con los equipos de la zona media y baja de la tabla: "No diría que no dimos la talla sino que esos equipos se han extra motivado contra el Jerez Industrial. El Rivera el otro día con el Trebujena me cuentan que regaló el partido y contra nosotros ya vimos la intensidad que puso; el San José Obrero nos planta batalla y se juega la vida contra nosotros para conseguir un empate que celebran como si hubieran ganado la 'Champions' y a la semana siguiente van a casa del Balón y le meten seis y luego van no sé dónde y le meten cuatro; el mismo El Torno pierde con el Chipiona 4-0. Está más que demostrado que el Jerez Industrial tiene un nombre, un palmarés, con más de 40 años en Tercera, ha estado en Segunda B, en Segunda, cosa que muy poquitos en esta categoría han podido estar siquiera en Tercera, y estos equipos dan el 200 por cien y por eso se nos han ido puntos. Ese es el factor clave. Para los demás somos el Madrid o el Barça de la categoría. En El Torno estaban todos pletóricos como si hubieran ganado una final y a lo mejor le ganan a otro equipo y no lo celebran igual. Es la clave de lo que ha pasado este año".

Por último, Pedro Garrido también reconoce que el inicio de temporada mermó a un equipo prácticamente nuevo: "Queríamos y queremos ascender, para nosotros pero somos realistas y objetivos. Del año pasado se quedaron cuatro futbolistas y sólo Quintero y Mendoza han estado todo el año a disposición del técnico porque Daza, primero por la sanción y luego por sus asuntos laborales, apenas ha entrado y las incorporación de Juanma Sánchez fue tardía y la de Paquín fue a partir de diciembre. Los demás son jugadores nuevos que se han tenido que ir acoplando y nos ha costado puntos. Somos el único equipo de los de arriba que ha perdido en Algeciras, nos cogió en la tercera jornada y el equipo no estaba conjuntado. Estamos pagando ese inicio de temporada que sabíamos que podía ocurrir. Hemos sido muy exigentes con el objetivo pero también somos consecuentes y, si no puede ser, el año que viene vamos a mantener un bloque que ya está conjuntado. Con eso y el mismo cuerpo técnico, el Jerez Industrial arrancará presumiblemente la Liga de otra manera. De hecho, en la segunda vuelta hemos sumado más puntos que en la primera, en la que nos quedamos muy rápido a siete puntos de la cabeza, que son los puntos que estamos arrastrando desde el principio".