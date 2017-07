¿Y el Monumento a la Afición?

El Circuito de Jerez sigue inmerso en reformas, no cuelga el cartel 'cerrado por vacaciones'. Ya ha concluido su reasfaltado y se están acondicionando todos los pianos, escapatorias exteriores, protecciones y caminos de servicio. La torre de autoridades, conocida mundialmente como la Torre Tío Pepe, también se va a remodelar para adecuarla a los nuevos tiempos.

Hace dos semanas se mostraron los tres bocetos que han pasado el primer corte y que optan, mediante una votación popular en internet, a llevarse el 'gato al agua'. La idea es que la nueva fisonomía de la torre, cuyo coste ascenderá a los 325.000 euros, esté lista para el Gran Premio de España de 2018.

Este proyecto contiene una dotación presupuestaria gracias al convenio que firmaron Cirjesa y González Byass hace dos años, en virtud del cual la sociedad vinatera ya hizo un desembolso destinado a la remodelación a cuenta de la Capitalidad Mundial del Motociclismo, que concluirá con más pena que gloria este mismo año.

En contraposición al proyecto de remodelación de la Torre Tío Pepe, duerme el sueño de los justos otro bastante más modesto, que se fraguó durante el mandato del Partido Popular en la anterior legislatura. Para ello, hay que retrotraerse al Gran Premio de España de 2013. Aquel 5 de mayo, durante la retransmisión de las carreras, Ángel Nieto lanza la idea de que el Circuito acoja en algunas de sus zonas, preferiblemente la de las curvas Nieto-Peluqui, un monumento que de alguna manera sirva para agradecer a la afición el apoyo que muestran a los pilotos.

Esta idea había surgido unos días antes durante un encuentro entre el 12+1 veces campeón del mundo y la alcaldesa por entonces de la ciudad, María José García-Pelayo.

El Ayuntamiento recoge el guante y anuncia que la obra se realizará sin coste para el bolsillo del jerezano, ya que se pagará aprovechando los patrocinios de la Capitalidad Mundial del Motociclismo, que cuentan con una jugosa ventaja fiscal. Con el tiempo se vería que esos patrocinios apenas llegaron, convirtiéndose la 'capitalidad' en otra arma arrojadiza entre los dos principales partidos políticos de la ciudad.

La idea de Ángel Nieto va tomando forma y durante el FIM CEV Repsol de 2014, Antonio Saldaña (en aquel momento vicepresidente de Cirjesa), Juan Baquero y Ángel Nieto inspeccionan sobre el terreno la ubicación en la que se colocará el citado monumento.

Un mes después, aprovechando el Gran Premio de España de MotoGP, la chavalería del Moto Club Jerezano descubre una valla con el lema 'Gracias a todos' en la zona en la que para el año siguiente se quiere tener ya instalado el monumento. Antonio Sanz, Javier de Torre, María José García-Pelayo y Antonio Saldaña son los políticos que participan en este acto. "La afición es el principal motor de nuestro Circuito y nuestra embajadora en el mundo. El Gran Premio de España es mundialmente conocido por el entusiasmo de su público y por el ambiente único que sólo puede darse en Jerez", afirma la alcaldesa jerezana.

Seguidamente, se abre el plazo de presentación de bocetos e ideas y un jurado formado por Antonio Saldaña, Ángel Nieto, María Wandosel (consejera delegada de Motorpress Ibérica) y Manuel Antonio García Paz, determina que de los once que se presentan sólo pasan a la final dos de ellos, los denominados 'La Afición', de Mapi Gutiérrez Sainz; y 'Afición', de Antonio Mateos Román. Los propios aficionados, a través de la web del Circuito tienen 15 días para votar por las obras, que se presentan en la sala de prensa del Circuito de Jerez. "Nuestra intención es que esta obra final se pueda inaugurar en el próximo Gran Premio de Motociclismo", afirma Antonio Saldaña. Días después, se anuncia que la obra 'La Afición' es la ganadora con un total de 1.028 votos por los 376 de la llamada 'Afición'.

Pero llega el año 2015 y, sin dotación presupuestaria, el Monumento a la Afición no se presenta. En la retransmisión deportiva, Ángel Nieto afirma que los trabajos aún no han concluido y que será en la edición de 2016 cuando se inaugure.

El cambio de gobierno local -el PP gana las elecciones pero no obtiene la mayoría suficiente ni los apoyos para gobernar- implica también un cambio de rumbo. Los nuevos gestores no creen en la Capitalidad Mundial del Motociclismo, las pomposas presentaciones de las 'estrellas de la fama' en la avenida Álvaro Domecq se cortan de raíz, y se cae la prueba mundialista de motocross. Del monumento a la afición, nunca más se supo.

Unos días antes de sufrir el grave accidente de Ibiza que lo mantiene en coma inducido desde el pasado miércoles, Ángel Nieto (impulsor del Monumento a la Afición), confesó a Diario de Jerez no saber nada del asunto desde hace más de dos años: "De momento, no me han vuelto a decir nada y realmente es algo que me hacía mucha ilusión y que la afición merece. Sería bueno impulsarlo de nuevo".

Lejos del oportunismo, este asunto recobra actualidad en estos días, no ya por el triste percance sufrido por el 12+1 campeón mundial, sino porque la iniciativa en sí no supone excesiva carga en las reformas y mejoras que ha emprendido el Circuito de Jerez. Es una cuestión de compromisos y voluntades.