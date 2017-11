El BXCD cae con el Gines y sigue séptimo en la tabla

El Baloncesto Xerez CD perdió 43-48 con el Sloppy Joe's Gines en partido de la 7ª jornada y pese a la derrota, el equipo jerezano se mantiene en la séptima posición de la tabla.

El partido comenzó como en anteriores ocasiones, con falta concentración de los locales, sin aclimatarse al ritmo constante que implica la categoría. Un parcial visitante de 2-12 fue contrarrestado por los azulinos con una buena defensa, llegándose al final del primer cuarto con 14-15.

En el segundo cuarto se invirtieron los papeles y los jerezanos tomaron la iniciativa despegándose en el marcador (23-17) pero empezaba a flaquear la confianza en los tiros libres, lo que aprovechó el equipo visitante para igualar el marcador al descanso (24-24).

El tercer periodo se mantuvo muy igualado pero la presión de la falta de acierto en el tiro libre se iba extendiendo a los tiros de campo y en especial a los triples, y es que después de los tres anotados en el primer cuarto el BXCD no fue capaz de anotar ninguno más en todo el partido. La moral bajaba y los nervios subían de forma inversamente proporcional y el equipo de Gines cobraba ventaja (35-41).

El último periodo continuaba con el quiero y no puedo de los locales: la buena defensa -los visitantes solo anotaron tres canastas en juego en todo el cuarto- no se veía recompensada en ataque, ya que no había manera de anotar puntos, con un acierto en el tiro que se movía en unos porcentajes ridículos para esta categoría nacional: un tiro libre de seis intentados, llegándose al final del partido con 43-48.