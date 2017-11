"Hay una agresividad que no es normal, me da miedo ir a algunos sitios"

Diego Osorio ha cumplido cinco años al frente de la delegación en Jerez de la Federación Gaditana de Fútbol. Tras muchos años trabajando codo con codo con Pepe Castro, el fallecimiento del añorado federativo le hizo coger las riendas de una delegación que, a falta de cuentas exactas, tiene unas seis mil licencias.

-¿Qué balance hace de estos cinco años?

-En la delegación hemos intentado seguir trabajando en la misma línea que se llevaba cuando estaba Pepe (Castro). Creo que el balance es positivo, tenemos casi a seis mil niños federados.

-¿Qué abarca la delegación de Jerez de la Gaditana de Fútbol?

-De Jerez dependen todos los equipos de la ciudad, de las pedanías y también de la Sierra de Cádiz y la parte de Chipiona, Sanlúcar y Trebujena, de las categorías de cadetes hasta bebés. Juveniles los lleva Cádiz.

-¿Cuántos años lleva vinculado al mundo del fútbol base?

-Llevo 38 años en la Federación y estuve 20 años como presidente del Atlético Los Naranjos. Antiguamente, el fútbol era diferente. Los equipos los mantenían los clubes, los padres ni pagaban, había más apoyo de las empresas y tampoco había subvenciones de los ayuntamientos. Había menos clubes, menos equipos y más calidad. Hoy es al contrario, te pones a mirar los equipos y hay muy poquita calidad. Cuando los padres empezaron a pagar y los entrenadores a cobrar se abrió la veda, cada barriada hizo su equipo y la Federación no está para quitar clubes sino para fomentar. Campos hay pocos y no se trabaja en condiciones porque en uno de fútbol 7 entrenan dos equipos y sólo una hora. ¿Qué trabajo puede hacer ese entrenador? Muy poquito. Hay equipos que tienen hasta cinco equipos por categoría y otros que no tienen ni para completar uno. Hay que ver dónde está el fallo pero la Federación se encuentra con el problema a la hora de hacer calendarios, que no tenemos grupos suficientes para meter a cinco equipos en una misma categoría. No se puede imaginar la gente lo que cuesta a veces confeccionar los grupos.

-Para que luego haya equipos que se retiren sin que haya comenzado la temporada.

-Eso ya es punto y aparte. En las Ligas que dependen de Jerez se han retirado 21 equipos una vez confeccionados los calendarios. ¿Qué pasa? Que los clubes montan dos, tres o más equipos por categoría y a la hora de la verdad se ven sin jugadores y los retiran. Yo veo las sanciones económicas muy bajas. Aquí lo que duele es el bolsillo y creo que habría que hacer normas nuevas. Tengo equipos que en un mes no juegan ni un partido, concretamente de un grupo de prebenjamines. Esto es un problema común, no sólo pasa en Jerez. ¿Solución? Que el equipo que se retire esté un año o dos sancionado sin poder competir en esa categoría. O montar un torneo local de todos los equipos que tengan una tercera o cuarta línea. Alternativas hay.

-¿Ha mejorado en estos años el comportamiento en los campos de fútbol base?

-Todo lo contrario. A mí me da miedo ir a algunos sitios. Es preocupante. Hay una agresividad que no es normal. Se ven partidos de niños prebenjamines que te echas las manos a la cabeza. Llevo una temporada que a mí me da miedo ir a los campos por la agresividad que hay entre padres y con el árbitro. Antes de que salga de la caseta ya se están metiendo con la criatura, que es una persona que está en fase de aprendizaje igual que los niños. Esto debería entenderse como un deporte en fase inicial, de aprendizaje, donde lo importante es adquirir los conocimientos técnicos y tácticos y el resultado debe ser lo de menos. A ver si se lo mete la gente en la cabeza.

-Algo habrá que hacer. ¿Qué propone?

-Con esta tendencia hay que acabar y está en manos de todos: ayuntamientos, clubes, padres, técnicos, Federación... En Jerez, por suerte, no ha habido altercados graves pero yo ya se lo he dicho a mi presidente: en el momento que haya algo grave dejo la delegación. Tenemos un proyecto que vamos a presentar el lunes en el Centro Social de La Granja. La idea es que cada equipo nombre a una persona que se responsabilice del comportamiento del resto de padres que asistan a los partidos. El objetivo es que si alguien mete la pata pueda ser desalojado de las instalaciones y que no recaiga la responsabilidad sobre el club.

-La Asociación de Clubes de Fútbol Base sufrió una división hace un año y ahora, en esta ciudad que todo lo duplica, existen dos. ¿Esto cómo lo valora?

-Envidio a la Asociación de Cádiz. Todos van a una y funciona perfectamente. No sé qué se puede hacer aquí. Cada uno mira por sus intereses y la única solución que veo es que las personas responsables de la Asociación no pertenezcan a ningún club. Ahora mismo hay dos asociaciones inscritas pero ninguna funciona. Hay que unificarlas pero es difícil porque no se puede mirar más por tu club que por los demás. Si tienes un cargo te debes a esa asociación, a los intereses comunes. Pero aquí pasa todo lo contrario.

-El Trofeo Manuel Deportista lleva dos años sin disputarse. ¿Alguna idea para recuperarlo?

-Nos gustaría recuperar este torneo, que ha sido muy importante primero para los clubes más representativos de la provincia y desde hace unos años para acá muy vinculado al mundo de la cantera. La delegación está interesada en recuperarlo pero tenemos que hablar con Radio Jerez como organizador que es. Nos gustaría que volviese en 2018 y es uno de los objetivos que nos hemos planteado.