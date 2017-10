Bajas y dudas en el Jerez Industrial; el Trebujena, con todos disponibles

El Trebujena, a falta del entrenamiento de hoy, no tiene bajas para el choque del domingo mientras que en el Jerez Industrial hay bastantes más dudas y alguna que otra certeza. Juan Pedro Ramos tiene para esta ocasión la baja segura de Jesús Vega, sancionado con un partido tras la doble amarilla y consecuente expulsión del pasado domingo en el partido contra la Juventud Sanluqueña. Además, el técnico jerezano tiene la baja de Antonio Romero, inédito aún en Liga por unos problemas de pubis. El central ya se ha incorporado al trabajo con el grupo pero físicamente aún le queda para estar a la altura de sus compañeros. Rodri, que sufrió en Chiclana un golpe en la rodilla, ya se perdió el partido contra los sanluqueños y diez días después sigue con molestias, por lo que parece complicado que pueda ser de la partida. Por su parte, Güiza cayó en los primeros minutos del partido en Jédula y aunque entrena con normalidad no está al cien por cien de su rodilla. Otro que está entre algodones es Juanma Carrasco. El extremo zurdo sufrió un golpe en la rodilla el pasado domingo y tras probarse sigue con algunas molestias. En su caso, Juan Pedro confía en poder contar con él para el exigente examen en Trebujena. Por último, David Casares reapareció y tuvo algunos minutos contra la 'Juve' y Alberto Gil no puede entrenar por las tardes por asuntos laborales, por lo que también es duda para el choque del domingo.

Para el lateral derecho, puesto que ocupó Jesús Vega el pasado domingo, Juan Pedro podría optar por Basto o bien por Paquín, una demarcación que no es desconocida para el polivalente futbolista industrialista.