Bale y Carvajal reaparecerán en el derbi madrileño

El galés Gareth Bale y Dani Carvajal no reaparecerán hasta el 18 noviembre, en el derbi madrileño liguero del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, tras descartar Zinedine Zidane a ambos jugadores para medirse a la UD Las Palmas y desvelar que Bale no irá con su selección.

La primera visita al Wanda Metropolitano del Real Madrid será el momento de volver a ver en los terrenos de juego a Bale y Carvajal. Así lo desveló Zidane en rueda de prensa, celebrando el regreso de ambos a la dinámica de grupo, pero pidiendo más tiempo para que vuelvan a competir.

"Estamos contentos porque han vuelto los dos y nos falta ahora Mateo (Kovacic), que todavía no está con nosotros pero la semana que viene seguramente lo esté. Gareth y Dani ya entrenan con normalidad, hoy el segundo entrenamiento con el equipo los dos, estamos en un proceso normal y contentos de verlos con nosotros", aseguró.

Zidane descartó que ninguno de los dos vaya a estar en la convocatoria que facilitará el domingo. "No estarán los dos. Después de mucho tiempo parado a Dani hay que darle la tranquilidad necesaria. Gareth no va a entrar en la convocatoria y no va a ir con su selección porque tras 35 días desde su lesión ahora ha hecho dos entrenamientos con nosotros y queremos que trabaje para tenerlo lo antes posible pero con el Madrid".