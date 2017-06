"Tienes tanta alegría que no sabes si reírte o romper a llorar"

-cuando suena el bocinazo final con 3-2, ascenso a Primera Nacional conseguido... ¿Qué se le pasa por la cabeza?

-En verdad te pasan un montón de cosas por la cabeza, porque imagina todo el esfuerzo que ha hecho la directiva para que a nosotros no nos falte de nada, siempre los patrocinadores nos han echado una manita, los pequeños comerciantes... Te acuerdas siempre de ellos, porque gracias a ellos realmente hemos podido terminar lo que es la Liga y por supuesto jugar la fase de ascenso. Agradecérselo a ellos, y también son momentos de la felicidad tuya, de no saber si romper a llorar, reírte... Es que en este momento tienes tanta alegría que no sabes ni qué contestar ni qué decirle a la gente.

-Ahora hay que asimilar que es un ascenso histórico: más alto no se puede subir...

-No, más alto ya no podemos llegar. La verdad es que te levantas y no sabes si es verdad, si es mentira... Ya cuando lees el Diario dices 'pues sí, lo hemos conseguido', pero nos ha costado y tampoco nadie nos ha regalado nada. Entonces, estamos agradecidas, la verdad.

-¿Alguna dedicatoria especial?

-Por supuesto a toda la directiva por el esfuerzo que han hecho, a mis compañeras, las jugadoras, y sobre todo a la afición, porque ha estado ahí desde el primer día hasta el último apoyándonos y sobre todo a la familia que por desgracia no ha podido estar, cosas de la vida se lo han impedido. Acordarnos mucho de ellos, de los que nos han faltado porque no han podido estar, y agradecer sobre todo a la afición el apoyo que nos ha dado siempre.

-¿Fue el mejor partido del Guadalcacín de la temporada?

-Se puede decir que de esfuerzo creo que haya podido ser el mejor, sí. Sobre todo por el calor, hacía muchísima calor. Yo lo pasé faltal. El esfuerzo, con el calor y las jugadoras contrarias, porque teníamos un gran equipo delante, el Palau es de los más complicados a los que nos hemos enfrentado en toda la Liga, y la verdad es que fue complicado, creo que el más duro de toda la temporada en todos los sentidos. Pero así sabe mejor. Cuando entró el segundo gol y luego con el tercero ya nos quedamos más tranquilas, con el empate la gente estaba un poquito nerviosa pero después se calmó el equipo en el vestuario y entramos a la segunda parte sabiendo que lo teníamos ahí cerquita y que no podíamos fallar.