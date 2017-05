El alivio del campeón

"Me siento muy aliviado, han sido años duros y por eso esta victoria es muy especial". Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0) se hacía con la victoria en Moto2 y reconocía que fue "especial, muy especial porque ha sido muy complicado y en los últimos meses hemos tenido que trabajar mucho", añadiendo que "estoy muy feliz por mí, y por todo mi equipo, que siempre me ha apoyado en los duros momentos".

"Aquí lo pasé muy mal el año pasado", aseguraba el catalán, quien añadçia que "soy campeón del mundo y eso no es solo suerte, hay algo más, y hay que apostar por ello. El equipo me ha dado mucha fuerza y este año está dando mis frutos".

"He hecho un inicio de carrera muy bueno, algo que veníamos fallando. Franco ha cumplido bien, pero hoy -por ayer- me ha tocado a mí y me sentí muy cómodo", añadiendo que "ya con los neumáticos más gastados la verdad es que he tirado demasiado, los he desgastado, pero he jugado bien mis cartas".

En cuanto a su pugna con Franco Morbidelli."Ha sido algo extraño, porque el ensayo de salida en los libres de la mañana ha sido desastroso, pero la salida me ha permitido tirar dos vueltas en 42.6 y me sentía cómodo, pero he tirado un poco demasiado al principio y he destrozado los neumáticos, pero sabía que él también los destrozaría si me seguía". El de Estrella Galicia añadía que tras la caída de Morbidelli "se me ha hecho la carrera larga. sabía que no seguía y he querido tirar hasta el final", destacando que "era imposible no mirar los marcadores, pero había que centrarse en la carrera".

Márquez reconocía que tras el incidente "sabía que quedaba mucho, faltaban muchas vueltas y tenía claro que había que ponerse arriba. Hay cosa que tengo que mejorar, ya que es fácil hacer algún error, pero he acabado bien", añadiendo que nunca ha perdido la esperanza de ir a por el Mundial: "Sí que es cierto que el inicio de temporada no ha sido bueno, pero sabía que esto es muy largo. Estamos lejos aún, pero sólo queda seguir haciendo mi trabajo, no mirar la temporada y meter presión al resto de pilotos". "He seguido creyendo en todo momento y tengo un equipo muy fuerte detrás que siempre me ha empujado y me ha dado todo para seguir mejorando, y eso está dando sus frutos", recalcó.

También tuvo palabras de elogio para Álex Márquez el portugués Miguel Oloveira (Red Bull KTM), tercer clasificado en la carrera de ayer. El ex de Arguiñano Tema reconocía que "Álex (Márquez) ha sido campeón y poco a poco va a ir a mejor porque te lo pone muy difícil en cada carrera y seguro que va a ganar más pruebas", aunque reconocía que "más me gustaría que ganara yo". En cuanto a la prueba, el luso subraya que "fue difícil porque estaban apretando mucho. Estábamos varios pilotos en la lucha y la temperatura de la pista fue muy diferente a la de días anteriore", algo que, añade, "nos ha provocado algunos problemas con los neumáticos, pero no nos ha impedido subir a podio".