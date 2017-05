Barba asume el papel de Javi Tamayo con sus goles

José Manuel Barba, mediapunta del Xerez DFC, fue el gran protagonista del encuentro del pasado domingo en Chapín frente al Rota. El azulino, actuando en su posición natural desde la llegada de Juanlu Aguilocho al banquillo, está recuperando su mejor versión en este tramo final de temporada y ante el cuadro verderón demostró la calidad y la pegada que atesora.

Sin Pedro Herrera, Guille ni Javi Tamayo, el preparador xerecista, se tuvo que inventar un ataque. Barba no falló, tiró del carro y asumió el rol del recordado Javi Tamayo, ariete que ya no volverá a jugar esta temporada por su grave lesión de ligamentos. En una segunda parte sensacional, anotó tres pero tampoco hubiese sido extraño verle conseguir cinco.

Barba logró su segundo 'hat-trick' como jugador del XDFC: "Lo importante fueron los tres puntos porque el partido se nos había puesto muy cuesta arriba con el 0-2, estábamos con el agua al cuello. En la segunda parte, cuando ellos se quedaron con diez, nos pusimos las pilas, le dimos la vuelta al marcador y creo que la victoria por 3-2 hasta se quedó corta porque tuvimos oportunidades para haber conseguido más tantos".

Bajo su punto de vista, a su equipo se le ha escapado "estar peleando ahora por subir con muchas más opciones ante los rivales de la parte baja de la tabla. Perdimos los dos partidos con el Lora, cedimos cuatro puntos con la Olímpica, empatamos los dos con la Roteña... Nos da aún más rabia porque a los equipos fuertes les hemos plantado cara. Va a ser muy complicado pero lo vamos a intentar, tenemos que quedar lo más arriba posible. Mientras las matemáticas digan que podemos, no debemos bajar los brazos. Somos el Xerez DFC, tenemos a una gran afición detrás y hay que terminar de la mejor manera posible, no podemos dejarnos ir ni muchísimo menos. Está claro que lo primero que tenemos que hacer es ganar nuestros cuatro partidos y esperar que los que están por encima tropiecen. En el fútbol yo he visto de todo y somos cinco equipos los que podemos luchar por dos puestos. También tendríamos que ver qué pasa con los ascensos de Tercera División a Segunda B".

El azulino resalta que "el año está siendo tremendamente complicado y el final va a ser igual. Las cosas no nos ha salido cómo esperábamos desde el principio, ha sido una temporada un tanto extraña".

En este tramo final de temporada, el xerecista tiene claro también que "tenemos que apretar porque no es sólo importante el tema de la clasificación, igualmente es importante terminar bien de cara al futuro para ver quién puede quedarse y quién no en el equipo, todo está en el aire en estos momentos".

Personalmente, se encuentra ahora "muy bien. He jugado muy atrás, me intenté adaptar a la posición de pivote defensivo lo mejor posible pero no era fácil hacerlo igual que en mi posición natural. Llevo ya diez goles y a ver si aumento la cifra, que nos va a venir muy bien. Javi Tamayo ha tenido mala suerte con su lesión, le deseo una rápida recuperación, y le echamos de menos, lo mismo que a Goma".