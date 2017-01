El Barça pide a los capitanes y a Piqué que no hablen de los árbitros

El director ejecutivo del FC Barcelona, Òscar Grau, ha explicado que la entidad azulgrana ha pedido a los capitanes y al defensa Gerard Piqué que no critiquen más a los árbitros para no perjudicar al equipo. "Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos explicado la voluntad del club, que es la de no hablar de los árbitros", ha desvelado Grau en un desayuno-coloquio organizado hoy, en Barcelona, por el Forum Europa. Tribuna Cataluña.

Ante la presencia del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien ha presentado el acto, Grau ha repasado, sin complejos, la actualidad azulgrana.Buena parte de su comparecencia la ha empleado en dejar clara la posición del club en la polémica arbitral, "que es la misma que la del entrenador", ha subrayado.

Si ayer Luis Enrique Martínez se desmarcaba de las críticas de Piqué por la actuación arbitral en San Mamés y Villarreal, lo ha hecho Òscar Grau en nombre del club.

"Entendemos el golpe de genio de Piqué, pero si buscamos lo mejor para el Barça, tenemos que seguir sin hablar de los árbitros", ha manifestado.

El CEO del FC Barcelona ha destacado que "al final, es en el terreno de juego donde has de demostrar que eres el mejor" y que, aunque "puntualmente" haya decisiones arbitrales que perjudiquen al equipo, "es básico confiar en el juego limpio y creer en la honorabilidad de los árbitros".

Grau también se ha referido a la ausencia en la gala de Zúrich de los cuatro jugadores del conjunto azulgrana reconocidos en los premios de la FIFA: Lionel Messi, Andrés Iniesta, Luis Suárez y Gerard Piqué.

En este sentido, ha defendido que la decisión de no desplazarse a la localidad suiza no la tomaron los futbolistas de forma unilateral, sino que la consensuaron con el club.

"Los resultados deportivos son lo más importante y se acordó que los jugadores descansasen y se centrasen en el partido de hoy (contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey), que es muy importante. La FIFA lo ha entendido", se ha excusado.

Igualmente, ha negado que las relaciones con la federación internacional se hayan deteriorado por la incomparecencia de los futbolistas del Barça en su gala anual: "Con la FIFA tenemos una magnífica relación, sobre todo con (Gianni) Infantino, su nuevo presidente. Tenemos proyectos juntos, estamos a su lado y ellos, al nuestro".

Grau tampoco cree que el plantón a última hora de los jugadores del Barcelona pueda perjudicar la imagen del club. "El Barça demuestra sus valores en el día a día y lo ha hecho también a lo largo de décadas. Cada situación es diferente y la del lunes no era la más propicia para que viajaran los jugadores. Si hubiesen ido a la gala y hoy perdemos, ¿qué habría pasado?", se ha preguntado.