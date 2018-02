Barragán "Ganar sería dar un paso importante para la salvación"

José María Barragán se sentará por segunda vez en el banquillo esta mañana en La Barca a la espera de la llegada del nuevo entrenador -casi con toda seguridad Juan Pedro Ramos- y espera la mejor versión del XCD, como ya sucedió en Algeciras.

El técnico azulino explica que "la semana de entrenamientos ha sido bastante buena, los futbolistas han trabajado bastante bien, con muchas ganas y mucha intensidad, todos se han esforzado muchísimo para intentar buscar un puesto en la lista de convocados y en el once inicial".

Me preocupan los números fuera del rival pero lo que más me preocupa es que mi equipo rinda a su nivel"

El Deportivo regresa al Andrés Chacón de La Barca y lo asume: "Esta semana volvemos allí, fue el campo en el que abrimos la temporada, es lo que hay, no lo podemos cambiar, es el pan nuestro de cada día. Lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible para ganar el partido pero no nos podemos lamentar de un problema que no tiene solución".

Bajo el punto de vista de Barragán, la cita frente a la Lebrijana será "similar a la de Algeciras en el sentido que nos medimos a un rival que, visto lo visto, también va a luchar por estar entre los cuatro primeros clasificados. La Lebrijana es un buen equipo, que además se ha reforzado muy bien en el último tramo del mercado de fichajes. Viene trabajando muy bien tanto a nivel individual como grupal y va a ser un partido muy difícil. Hay que tener en cuenta también que son uno de los mejores equipos fuera de casa, ahí están sus números, y todo va a ser bastante complicado".

Ante este nuevo compromiso en casa, en estos momentos "me preocupa más mi equipo que el rival, me preocupa que mi equipo no compita al mismo nivel que lo hizo la pasada semana en Algeciras o que no seamos capaces de plasmar en el terreno de juego lo que hemos trabajado durante la semana. El rival también me preocupa está claro, pero no está en nuestras manos que haga más o menos. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, de cómo tenemos que hacer las cosas para rendir lo mejor posible e intentar ganar, que nos vendrían muy bien para seguir aumentado la ventaja con los equipos de la zona baja, sería un paso importante para la salvación".

La mejor arma del XCD para puntuar hoy es "la moral del equipo. Ganar en Algeciras, que es el segundo, en su casa moralmente ha sido muy importante. No sólo fueron los tres puntos, fue la forma. Fue un subidón para la plantilla, que bastantes malos ratos pasa y bastantes problemas tiene ya. Fue un alegría importante y todo se ve diferente".

Por último, a la afición le pide "que siga ahí, que siga animando a su equipo. Los seguidores que hay no lo abandonan y espero que acudan a La Barca. Ojalá exista un buen ambiente, se puedan divertir con su equipo y podamos brindarle una victoria".