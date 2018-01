Basket sin canastas

El Baloncesto Xerez CD critica, lamenta y denuncia que Deportes, en el nuevo reparto de horas de la convocatoria de uso de instalaciones municipales, le ha adjudicado para los entrenamientos de cinco de sus equipos (infantil masculino y femenino, cadete A y cadete B y el júnior, que viene entrenando con el sénior de Primera Nacional en el Ruiz-Mateos) la pista central 3 del Palacio, que no tiene canastas de baloncesto, y pide una solución para no tener que tomar otras medidas que ya estudia el departamento jurídico del club.

Al ser una entidad de nueva creación y no llevar dos temporadas consecutivas en competición federada, el club queda fuera de la convocatoria de uso de instalaciones según la Ordenanza vigente en el Ayuntamiento de Jerez, aplicándose la disposición adicional que concede las horas libres que hayan dejado los equipos que sí entran en convocatoria, en este caso el Chajeba y el DKV Jerez. La temporada pasada el Baloncesto Xerez CD no tuvo problemas para los entrenamientos porque además de la pista central 3 sin canastas recibieron horas en la central 2 y en el anexo 2. Además, el club recibió permiso del Ayuntamiento para colocar canastas portátiles suyas en la central 3 y llegó a un acuerdo con El Altillo, con lo que solventó el problema de los entrenamientos de sus equipos.

El Kiko Narváez podría ser una solución, es un problema grave que necesita una solución"

¿Qué ha cambiado este año? Que como tanto Chajeba como DKV Jerez han aumentado el número de equipos no han quedado horas libres en las otras canchas del Palacio y el Baloncesto Xerez CD, que también ha aumentado de equipos , solo tiene a su disposición la cancha 3 y sin canastas.

Miguel Ángel Gallardo, vocal de la sección de baloncesto, explica que "el año pasado nos buscamos la vida como pudimos. Este año vuelve nos asignan de 16:30 a 21:30 unos días y 16:30 a 22:00 otros días, de lunes a viernes, pero nos asignan una pista que no tiene canastas de baloncesto. ¿Cómo podemos entrenar al baloncesto en una pista sin canastas de baloncesto? La solución que nos han dado es que como tenemos dos canastas portátiles para los niños pequeños, que las pongamos", pero "el sentido común tiene que primar: chavales de 17 y 18 años del equipo júnior, o los cadetes, cómo van a entrenar en canastas de estas, que son para niños. Esas canastas no están homologadas para la competición, no son adecuadas para ciertas edades. Es como si a un equipo de waterpolo lo mandan a entrenar a una piscina sin agua".

Gallardo asume que "al entrar por la disposición adicional tenemos que coger las horas que sobren de la convocatoria, de acuerdo, pero en una pista con canastas, es de sentido común. Tenemos 110 niños, casi el doble que la temporada pasada, y no hay pinta que se vaya a solucionar porque dicen que pondrán canastas en el futuro pero depende del presupuesto y no hay fecha concreta para ello".

El vocal del Baloncesto Xerez CD subraya que "estamos hablando de deporte base federado, no de escuelas, que se puede entender. La temporada pasada utilizábamos nuestras canastas en esta pista para los más pequeños porque a ellos sí les sirven. Pero el deporte base federado se entiede que está en competición, por eso la pista, y eso incluye las canastas, debe ser federada. A los federados no se les puede dar una pista sin canastas".

El Baloncesto Xerez CD está a la espera de recibir oficialmente por escrito la asignación de horas de la nueva convocatoria, que todavía no ha recibido -el reparto lo conocen telefónicamente- y ha solicitado al portal de transparencia del Ayuntamiento el reparto de horas de los equipos y las pistas que utilizan el Palacio, a ver si hay horas libres que puedieran utilizar.

El problema se plantea la próxima semana, ya que estos días el Palacio no puede utilizarse al estar pintándose las líneas de la cancha central y los entrenamientos han sido desviados al Kiko Narváez. Gallardo explica que el infantil femenino fue el miércoles a entrenar en el Palacio pero no pudo hacerlo ya que el celador les explicó que había entrado en vigor la nueva convocatoria y esa cancha estaba siendo utilizada por el equipo de voleibol; estos días los equipos han estado entrenando en el Kiko Narváez, que podría ser "una solución. Es verdad que la plantilla de empleados municipales está como está pero hablamos de un problema grave que necesita solución. Nos mueven en relación a las necesidades de otros clubes, yo entiendo que el volumen de los otros clubes es importante pero nosotros también tenemos que organizar a un grupo de padres y de niños, es nuestra responsabilidad y el lunes no tenemos dónde entrenar".