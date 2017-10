Fue bonito mientras duró

Álex Palou se erigió en protagonista de la segunda carrera de Fórmula 2 que terminó ganando Artem Markelov (Russian Time) disputada ayer en el Circuito de Jerez con la que se puso punto final a tres intensos días de automovilismo. Lo mejor se hizo esperar y en la carrera más emocionante de las disputadas estos días en Jerez, el catalán (único español en la parrilla de F2), estuvo al frente 23 de las 28 vueltas, pero los neumáticos se vinieron abajo en los últimos cinco giros, motivado a la par por el abrasivo calor que de nuevo hizo ayer en el Circuito y por la propia conducción del piloto, que tras la carrera estaba contento por su gran fin de semana pero frustrado al no conservar el liderato, entonando el 'mea culpa' al entender que debe seguir entendiendo el coche para "conservar las ruedas". Palou llegaba a Jerez sin haber probado el Fórmula 2 del equipo Campos Racing y de buenas a primeras acababa octavo en la carrera del sábado, lo que le daba la 'pole' para la de ayer. En apenas tres días, no sólo se ha puesto a la altura de su compañero de equipo, el suizo Ralph Boschung, sino que le ha superado en ambas carreras. Palou tendrá una nueva oportunidad en Abu Dabi, donde correrá las últimas dos carreras de la temporada aunque no tiene asegurado seguir la temporada que viene "porque no hay dinero y lamentablemente así funciona el mundo del motorsport. Es una pena que sea así, pero es lo que hay".

El piloto catalán protagonizó una buena salida, lo que le valió para salvar cualquier eventualidad en la curva Expo'92 del circuito jerezano. Poco a poco, sin nadie por delante y con aire limpio, fue adquiriendo una ventaja que llegó a ser de tres segundos. Por detrás, Nicholas Latifi (DAMS) adelantaba a Markelov y aprovechaba un error de Ghiotto para ponerse segundo mientras Jordan King rompía motor y decía adiós a sus opciones tras salir en la tercera posición de la parrilla. Esto benefició a Palou, que seguía haciendo su carrera por delante. Leclerc y Fuoco, compañeros en el Prema Racing, mantenían un intenso duelo pasándose continuamente hasta que ambos, con una vuelta de diferencia, pasaban por boxes para cambiar a neumáticos blandos. A partir de la décima vuelta, Latifi fue limando su desventaja con Palou. Primero décima a décima, más tarde a medio segundo por vuelta, hasta que a falta de siete ya rodaban prácticamente juntos Palou, Latifi y Markelov. Este último pasó al italiano en Expo'92 y a Palo en Dry Sack pese a que el español intentó tapar huecos. En el giro siguiente, Latifi y Rowland también se quitaban de encima al del Campos Racing, que terminaría siendo engullido por Fuoco, De Vries y Leclerc. Por delante, Markelov firmaba su cuarto triunfo del año.