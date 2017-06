"Hay que disfrutar de estos momentos, que se viven muy pocos"

-¿Ha tenido que enfriar la euforia tras el 0-1 en Barcelona de cara al partido del sábado?

-Teniendo en cuenta que fue un partido muy complicado, muy complicado, el que jugamos allí, quince horas para allá, llegamos a las tres de la mañana al hotel, a las nueve y media fuera, el rival es extraordinariamente bueno... Se dieron una serie de circunstancias que dan que exista todavía un poquito esa euforia pero con tranquilidad porque todavía hay que jugar aquí.

-¿El mensaje a la afición y a las jugadoras es que todavía no hay nada ganado y que hay que rematar la faena?

-Evidentemente, y tanto. Queda todo por culminar, allí fue un partido difícil que logramos sacar pero queda todavía mucha faena.

-Y además ante un Palau que es un buen equipo...

-Sí, es bueno. No es un equipo de medio pelo, es bueno. Tiene una plantilla grande, es un conjunto muy disciplinado.

-¿Se parece en algo a los rivales de la liga regular?

-Es distinto, por ejemplo el Cádiz defiende mucho mejor pero este equipo tiene más abanico en ataque, tienen más creatividad, jugadoras más desequilibrantes. en definitiva, es un equipo muy completo. Es muy parecido al Almagro pero con más disciplina, parecido quizá al Roldán. Son muy disciplinados.

-¿Tras el 0-1 espera que salgan al ataque desde el principio?

-Sí, sí. Ellas van a atacar. Además, tienen un modelo de juego que creo que no lo van a cambiar bajo ningún concepto, si lo hicieran me harían un favor porque no sería su verdadera cara. Nosotros hacemos igual, yo no estoy pensando tampoco en el resultado, quiero intentar ganar aquí sin tener en cuanta el resultado de allí. Hay que nadar y guardar la ropa pero hasta cierto punto.

-Además, en fútbol sala un 0-1 no deja de ser un resultado más bien corto...

-Claro, y ellas juegan bien. Es un equipo que domina bien el 40x20, está bien dirigido y físicamente está muy bien porque es un equipo muy joven. Van a venir aquí a darlo todo porque realmente la ventaja es muy exigua, es 1-0. Un gol en fútbol sala es nada,es un segundo. Entonces, vamos a jugar como si fuésemos 0-0 o incluso como si hubiésemos estado perdiendo. Nosotros tenemos que jugar aquí como sabemos y como hemos jugado toda la temporada, exactamente igual.

-Último partido de la temporada, el trabajo físico ya está hecho, ¿Esta semana es más de preparación mental?

-Claro, prácticamente el trabajo físico está hecho, el trabajo táctico es correcciones de algunos detalles en función de este equipo que nos llega pero sobre todo es el aspecto mental: que va a estar el pabellón otra vez lleno, que va a haber mucha expectación en Guadalcacín y en los medios... Es el aspecto mental, sobre todo eso.

-Y estar preparadas por si el Palau marca y empata la eliminatoria o se pone por delante...

-Claro, que ya ellas lo saben y que ya ellas saben que esto es muy transitorio, muy temporal. A lo mejor empieza el partido y en un error se ponen arriba y empataron la eliminatoria. Y entonces, las que navegan mejor son ellas. Hay que tenerlo todo muy bien atado pero hay variables que no se pueden controlar.

-Pase lo que pase el sábado, la temporada del Guadalcacín ha sido de matrícula de honor...

-Yo no le puedo achacar nada a nadie. Siempre digo que el Guadalcacín a lo largo de su historia siempre ha luchado por mantenerse y a raiz de hace unos años volvió a la categoría, quedó quinto y este año gracias a Dios se ha ganado el título a falta de tres jornadas. Hemos hecho el primer partido de play off, se ha ganado en Barcelona y ahora nos queda el de casa pero pase lo que pase, realmente creo que la temporada es de matrícula de honor.

-Y si se gana el sábado metéis en un problema a la directiva pensando en el presupuesto de la próxima temporada en la máxima categoría...

-Sí, evidentemente. Pero este problema supera a todos los que han tenido, esto no es un problema, es como cuando haces una integral matemática y no sabes por dónde meterle mano, esto es lo mismo.

-De eso ya habría tiempo de hablar si se logra el ascenso, ahora hay centrarse en el sábado...

-Ya habría tiempo en su caso, lo primero es el sábado. Que disfruten de estos momentos, que se viven muy pocos, en contadas ocasiones.

-¿Ese es otro de los mensajes a las jugadoras, que disfruten del momento?

-Claro, es que no sabemos si se va a repetir. No sabemos ni dónde vamos a estar mañana, mucho menos dentro de otra temporada. Entonces, que las jugadoras disfruten, que lo pasen bien y que lo que tienen que hacer es lo que han hecho todo el año, ni más ni menos. No va acoger nuevas directirces ni van a cambiar todo el modelo, hay que hacer lo de todo el año.