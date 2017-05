Bellido entrega la documentación en el club

La candidatura liderada por Juan Bellido depositó ayer por la mañana los avales necesarios para presentarse a las elecciones del Xerez DFC en la secretaría de la entidad. Bellido estuvo acompañado por varios integrantes de su lista y depositó un total de 142 y no le fueron aceptados 28 por diferentes motivos. Reiteró que su proyecto es "humilde" y que "nosotros seremos lo que quieran los xerecistas que decidan dar el paso, lo que no vamos a hacer es prometer cosas que no podamos luego conseguir. Gastaremos lo que tengamos".