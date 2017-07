Bello acepta al final la oferta de Villegas

Antonio Bello, a falta de confirmación oficial, ya es jugador del Xerez Deportivo FC para las próximas temporadas. El atacante asidonense, que tenía sobre la mesa una oferta del Xerez CD para jugar en Tercera y al que le había llegado propuestas de otros clubes de superior categoría, ha dado ya el sí al técnico azulino.

Después de pensárselo unos días, ha optado por bajar dos categorías en relación a su anterior destino, ya que el pasado curso lo comenzó en el Jumilla, en el Grupo IV de Segunda B, y lo terminó con una experiencia muy poco positiva en el fútbol de Filipinas.

El futbolista, una vez que se ha comprometido con los xerecistas, será presentado en los próximos días y se une a Camacho, Jorge Herrero, Adrián Martín y el central Adri Rodríguez, procedente del Arcos.

Villegas, que la pasada semana se reunió, junto al resto de la comisión deportiva, con algunos de los que han sido sus compañeros para comunicarles que no seguirían, explica sobre esas bajas que "me han dolido bastante, pero ya dije que no podía dejarme llevar por el corazón. Tengo que tomar decisiones pensando en lo que creo que puede ser mejor para la próxima temporada y la opinión del entrenador también cuenta".

En cuanto a los fichajes, apunta: "Son todos jugadores que van a aportar mucho al equipo, ya que son todos de superior categoría y que encajan dentro del perfil que quiere nuestro entrenador, Pepe Masegosa".

Por último, con tantas salidas, van a seguir llegando nuevos efectivos a la plantilla y serán "jugadores de un perfil alto, de Segunda División B casi todos. Queremos contar con una plantilla de garantías porque nuestro objetivo es el ascenso, no tenemos otro. Y estamos negociando con algunos futbolistas que son top para la categoría. No es fácil convencerles pero espero que al final acepten unirse al proyecto".