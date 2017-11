Bezabeh cumple los pronósticos y no falla en Jaén

El atleta etíope nacionalizado español Alemayehu Bezabeh cumplió el pronóstico y ganó con autoridad el Cross del Aceite de Torredonjimeno (Jaén) al quedar por delante del Sebastián Martos, tres veces campeón de España de 3.000 obstáculos.

Bezabeh, dos veces campeón de Europa individual y tres por equipo con la selección española, dominó la carrera y en la primera de las seis vueltas la sentenció al abandonar la compañía de Martos, que no pudo ante la fortaleza del africano, quien imprimió un ritmo infernal durante el recorrido.

El atleta de origen etíope anuncia que en 2018 se pasará a los maratones

Al término de la prueba jiennense Bezabeh anunció que en 2018 dará el salto a las pruebas de maratón después de correr en estos meses pruebas de campo a través.

De esta forma, el atleta de origen etíope descarta esta campaña correr en pista, donde en 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, se clasificó undécimo en la final de 5.000 metros.

En declaraciones a los periodistas tras vencer en el Cross del Aceite de Torredonjimeno, Bezabeh ha declarado: "Para 2018 tengo previsto dar el salto a las carreras de maratón. Es el objetivo que me he marcado y así he planificado los entrenamientos de esta temporada".