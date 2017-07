"Si seguimos así se puede ganar una carrera... o más"Las botas en el Gran Premio de España, para sus aficionados

La vida de Marcos Ramírez ha estado siempre marcada por la velocidad desde que su padre, aficionado al motocross, le compró un quad cuando el pequeño cumplió los dos años. Desde muy joven, tuvo el sueño de poder dedicarse al motociclismo y después de mucho esfuerzo y sacrificio, tanto personal como del resto de la familia, y varios años fogueándose en el campeonato de España, incluso en categorías superiores como Superstock 600 o incursiones en el supermotard, el piloto de Conil disputa este año su primer Mundial en la categoría de Moto3. El pasado domingo, en el circuito alemán de Sachsenring, obtuvo su primer podio siendo tercero por detrás de Joan Mir, líder del Mundial, y de Romano Fenati, convirtiéndose en el segundo andaluz en subir al cajón tras el gaditano Alberto Moncayo.

-Una semana después, ¿tiene ya asimilado lo que ha hecho?

-Lo tengo asimilado desde el primer momento. Tampoco he hecho nada del otro mundo.

-¿Cómo que no? Si es el segundo piloto andaluz que logra subir a un podio en un Mundial de motociclismo.

-¡Qué va! Eso no es nada para lo que puede venir. Vale, sí, es un podio; llevaba varias carreras ahí delante luchando y ha llegado, pero mucho más importante es ganar una carrera o ganar un campeonato.

-Poquito a poco.

-Claro, por supuesto, y por algo se empieza. Por fin llegó.

-Revisionando la carrera, no sé si se quedó con las ganas de lanzarse a tumba abierta a por la victoria.

-Podía, pero preferí terminar tercero, que era suficiente. Como éramos tres me dije "yo me quedo aquí y ni arriesgo".

-Al cruzar la línea de meta levantó en alto el puño izquierdo ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?

-Mucha euforia. Tanto tiempo persiguiendo esto y la verdad es que estoy supercontento con el equipo, con KTM; intentaremos seguir así hasta final de año.

-Y cuando reposó esa euforia, ¿en qué o en quién pensó?

-Pues pensé en todos los malos ratos que ha pasado la familia y yo también. Hemos tenido momentos duros, sufriendo, entrenando y mira, la constancia ha dado sus frutos.

-¿Usted, cuándo decidió ser piloto?

-A los dos años, mi padre me compró un quad y a partir de ahí siempre he estado relacionado de alguna u otra manera. Mi padre hacía motocross con los amigos y de ahí salió todo. Mi madre me dijo que hiciera lo que quisiera mientras no me hiciese daño. En ese aspecto, todo ha salido bien. Pero en ningún momento dijimos o dije 'me dedico a esto'. Sólo a partir de ahora podemos pensarlo un poco porque estamos en el campeonato del mundo pero de aquí para atrás de las motos no se puede vivir. Es mi primer año en el Mundial y está siendo todo diferente pero hasta llegar aquí todo lo que he pasado... Desde fuera no se ven cómo son realmente las cosas por dentro. Este mundo es muy difícil, todo se ve de color de rosa pero yo lo he pasado también mal, es muy difícil llegar y más siendo de aquí abajo, donde hay poco apoyo.

-En Alemania se puso fin a la primera parte del Mundial. Ahora toca hacer balance. ¿Cuál es el suyo?

-Estoy muy contento porque vamos de menos a más. Empezamos bien, luego tuvimos alguna carrera que no estuvimos donde queríamos estar, pero en Jerez ya empezamos a encarrilarnos y a autoconvencernos de que podíamos estar ahí delante luchando como cualquier otro piloto. Vamos de menos a más, trabajando muy bien con el equipo y ahora esperamos que en esta segunda mitad podamos seguir escalando un poco más.

-A principios de temporada decía que no descartaba subir al podio este año. Eso ya lo ha conseguido. ¿Ve mucho más factible ahora ganar una carrera?

-De hecho, he estado luchando por ganar en cada carrera pero por unas cosas u otras nunca había llegado ni siquiera el podio. Quizá por la falta de experiencia que tengo en esta categoría. Siempre faltaba un adelantamiento o una última vuelta. Pero estamos viendo que estamos dejando huella, que estamos delante y trabajando bien, así que si seguimos así podemos ganar una carrera... o más de una.

-Seis Honda copan las primeras posiciones y luego va usted con la KTM del equipo Platinum Bay Real State. La marca no debe tener ninguna queja de usted.

-KTM quiere ganar carreras y creo que en esta segunda parte de la temporada nos va a apoyar más todavía para hacer que mi KTM pueda estar más delante y podamos escalar alguna posición en el campeonato.

-De hecho, se ha convertido en el piloto referencia para la marca.

-Sí, la verdad que ahora mismo es así. Se habla de que las KTM están un poco por debajo de las Honda pero para mí no es así, para nada. Veo que, comparado con otros pilotos, me falta experiencia pero estoy seguro de que cuando vaya ganando confianza y esa experiencia podré estar luchando por ganar. No creo que una moto está muy por debajo de la otra.

-Es séptimo del Mundial con 79 puntos, a sólo diez de Jorge Martín, que es cuarto. ¿Qué se plantea?

-El objetivo del principio de temporada era terminar en el 'top ten' este año y ya que me veo aquí, el de ahora es terminar entre los cinco primeros. Pero quedan nueve carreras todavía, el campeonato es muy largo y puede pasar cualquier cosa.

-El nombre de Marcos Ramírez empieza a hacerse conocido y ya hay quien apunta que su futuro está el año que viene en la categoría de Moto2.

-No, no, para nada, je je. Yo el año que viene me quedo en Moto3 para luchar por ser campeón del mundo. Si podemos dar un pasito más adelante podemos luchar siempre por ganar y, claro es un sueño, luchar por intentar ser campeón del mundo.

-Eso ya son palabras mayores.

-Sí, pero si tú mismo no te crees que puedes luchar por algo no lo haces. Yo quiero ser ambicioso y optar por algo grande.

-¿Cómo ve el resto del Mundial?

-Moto2 está poco emocionante porque Morbidelli lleva mucha ventaja pero en MotoGP hay mucha igualdad. Este año lleva ya cuatro líderes diferentes, varios pilotos que han ganado carreras... está interesante.

-Sin embargo, las carreras más emocionantes siguen siendo las de su categoría.

-Sí. Es increíble ver cómo un grupo de 10 o 12 pilotos lucha por la victoria.

-¿Usted está en este mundillo para vivir este tipo de emociones?

-Cada persona es diferente pero a mí me gusta porque me divierto encima de la moto. En una carrera en grupo se pasa mal porque cualquier pequeño detalle te hace perder varias posiciones e incluso una carrera pero a mí me gusta correr en moto porque me divierto y para mí ya es un estilo de vida.

Marcos Ramírez protagonizó una curiosa imagen en el pasado Gran Premio de España disputado en Jerez el pasado 7 de mayo. El piloto conileño protagonizó un carrerón liderando buena parte de las 23 vueltas del Gran Premio, acabando finalmente en la cuarta posición de una prueba que venció Aron Canet. La imagen curiosa se produjo en la vuelta de honor. Marcos Ramírez detuvo su KTM en la zona en la que se encontraban sus aficionados, a los que obsequió con sus botas, volviendo al box pilotando en calcetines.