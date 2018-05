Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, respiró aliviado con el pitido final y la permanencia matemática, que llevará al equipo a su quinta temporada consecutiva en Tercera: "Más que entrenador, porque antes que entrenador soy aficionado del Guada, para mí esto es grandísimo. Habrá gente que gane la Champions y estará muy feliz, muy contenta, pero ser de un club humilde, de pueblo, que ha estado aquí desde pequeño, que ha estado en todas las categorías jugando, que ha estado entrenando en todas las categorías, y ver que tu equipo sigue ahí, ni títulos ni nada, para mí esto vale muchísimo. Pasarán los años, se hablará de otras temporadas, que se conseguía y parece que no se le daba importancia, y ahora vamos a empezar la quinta temporada en Tercera, que es de un mérito increíble, luchando contra equipos que por masa social, por estructura y por presupuesto estamos a años luz, y sin embargo ahí estamos cara a cara, de tú a tú con todos".

"Y eso -añadía el técnico jerezano- es un mérito de la directiva, que se desvive por el club; todos los entrenadores de cantera, que sienten esto y estaban todos ahí porque esto es de todo el mundo; los jugadores, por el esfuerzo que hacen, porque algunos vienen reventados de trabajar y vienen a entrenar a darlo todo y así otro día y otro día... Hemos pasado de todo, desde males de familia, lesiones graves, partidos que teníamos de cara y acabábamos empatando, y la gente ha segudo y hasta el final, por eso estaba convencido de que lo íbamos a conseguir".

Después del partido tocaba celebrar el éxito: "Si hace falta se abrirá la Feria pero no lo he pensado porque no me gusta pensar el tema de celebraciones, pero yo me apunto". Y sobre si la permanencia tenía dedicatoria, Vázquez respondía que "te podría decir un montón de personas pero tendría que pararme a escribirlo porque seguro que me voy a dejar a alguien. Pero principalmente dedicárselo a los jugadores, porque el mérito es totalmente suyo, y al cuerpo técnico que tengo, que es un encanto. Para mí en la vida estamos para ser felices y yo en mi día a día soy muy feliz, porque la gente que me rodea es de 10".

Sobre el partido, el entrenador guadalcacileño comentó que "desde el principio hemos estado ahí que hemos querido ganar, hemos tenido más ocasiones, recuerdo la primera de Canty y la de Marín al palo, y aproximaciones a través de saques de banda como de faltas, hemos estado ahí y de ellos no recuerdo, quitando la segunda parte cuando estábamos con uno menos y el larguero ese que han dado, y Brian ha estado muy seguro en el trabajo que ha tenido, la sensación era de tener el partido controlado. Teníamos que ganar y hemos todo lo posible por ganar".

Nunca peligraron la permanencia ni el resultado pero Vázquez no se fiaba: "Claro, pero en estos partidos muchas veces no pasa nada y en la que menos te la esperas, gol. O en el último minuto hubiera pasado cualquier cosa y entra y ya tienes el lío montado. Entonces, aunque vayas ganando, siempre tienes esa incertidumbre ahí. Pero bueno, mejor así, se disfruta más al final".

Y también se disfrutó un ambiente de lujo en el Fernández Marchán: "Muy bien, darle la enhorabuena a la afición porque se ha volcado desde el principio; al grupo de jóvenes que se está enganchando, sembrando de cara al futuro y va a dar que hablar porque yo hacía tiempo que no veía a tanta gente con camisetas, con las bufandas, y ya no solamente este partido, el anterior y desde hace meses esto viene así. La verdad es que es una alegría porque a mí como una persona del club y del pueblo la verdad es que me emociona muchísimo. Si no se ha llenado el campo, casi casi. Y era una de las cosas que cuando yo empecé a entrenar al primer equipo era una de las cosas que me propuse, la espinita que tenía ahí la temporada pasada, esta empezamos muy bien y no terminaba de llenarse el campo, y sin embargo al final los dos últimos partidos se ha llenado y por eso estoy muy contento, eso vale muchísimo: que la gente se enganche al fútbol, que venga, para mí eso vale muchísimo".