Bimba, la leona jerezana

El Mundial de rugby femenino arranca mañana en Irlanda. Entre las leonas que representarán a España en el campeonato se encuentra una jerezana, Laura Delgado 'Bimba'. En sus inicios competía en atletismo, pero luego comenzó a jugar a rugby y este año, en las filas del CRAT A Coruña, llegó a la final de la Liga después de superar una lesión en el hombro que la tuvo apartada de los terrenos de juego durante varios meses. Aunque las coruñesas cayeran en la final contra el Olímpico de Pozuelo, el seleccionador nacional ha vuelto a confiar en Bimba para que forme parte de las 28 que han viajado a Irlanda. La jerezana es ya una pieza importante en el organigrama nacional y además fue clave en la consecución del Europeo del pasado mes de octubre, que abrió las puertas a las leonas de este Campeonato del Mundo.

Todavía no me lo creo, hasta que no empiece el Muncial no voy a poder vivirlo al 100%"

La superación, el trabajo y las ganas han hecho que Laura vaya convocada a su primer Mundial: "Salió la lista de las 28 convocadas y, la verdad, aún no me lo creo. Para un deportista es lo más. Yo llevo toda mi vida haciendo deporte, he ido a campeonatos de Europa, a torneos internacionales pero nunca había tenido la oportunidad de ir a un Mundial. Creo que todavía no me lo puedo imaginar, hasta que no empezemos a jugar no lo voy a vivir al 100%".

"En esto del rugby soy bastante joven. Solo llevo tres años y medio. Empecé en Cádiz y partí a Madrid. Tuve la suerte de conocer a María Ribera junto con otras grandes que me motivaron para jugar a gran nivel porque tenía cualidades y capacidad. En Madrid jugué en el Sanse Scrum. Allí me llamaron de la selección madrileña en septiembre. Recuerdo perfectamente el día que me llamaron y llegué y estaba allí Isabel Rico que ahora es mi capitana y en aquel momento era mi referente. En la selección madrileña, después de mucho trabajo, conseguí ser titular y a partir de ahí el seleccionador me llamó para ir con España, pero coincidió con la lesión de rótula y llorando le dije que no iba a poder. Ya recuperada, me llamaron para una concentración de Semana Santa y desde entonces he ido a cada convocatoria de la selección española".

Pero, ¿cuál es el objetivo de España en este mundial? Bimba comenta que la meta es "pasar de fase y entrar en la lucha entre el quinto y el octavo puesto, que te da derecho a ir al siguiente Mundial. Ahora mismo estamos entre las séptimas u octavas del mundo. Nuestro grupo en primera fase es, por un lado, Inglaterra, actual campeona del mundo. También nos enfrentaremos a Estados Unidos, que nos va a presentar un equipo muy físico y a Italia, con la que estamos más o menos al mismo nivel".

No en balde, la responsabilidad de representar al país en un compromiso de esta categoría es muy grande: "Solo decírmelo hace que se me pongan los vellos de punta. Cada entreno y cada vez que me enfundo la camiseta y me miro al espejo, salgo al campo junto a mis compañeras y cuando nos abrazamos para escuchar el himno entra una sensación casi indescriptible. Merece la pena todo el trabajo y todo el sacrificio que hay detrás".

El camino de España para llegar a Irlanda no ha sido fácil. Ganar el Europeo en octubre fue una gran gesta, pero solo se trató "del primer pasito para ir al Mundial. De Europa se clasificaban los cinco primeros del Trofeo Seis Naciones y la sexta, que era Escocia en este caso, era la que se jugaba el pase al Mundial contra la campeona de Europa. Nuestro primer paso fue ganar ese Campeonato de Europa y luego enfrentarnos a Escocia. Fue increíble ganar ese Europeo, pero el objetivo era la clasificación. Lo que mejor sabor de boca nos ha dejado fue ganar los dos partidos, tanto la ida como la vuelta en Escocia. Ese partido frente a Escocia allí en Edimburgo ha sido el mejor encuentro de mi vida".

Pero detrás de todos estas participaciones en grandes torneos y consecución de títulos hay un comienzo. Bimba se había dedicado toda su vida al atletismo aunque "desgraciadamente tuve que dejarlo por un accidente de moto. Quería encontrar un deporte en equipo pero ya era muy mayor para el baloncesto, el fútbol no me llamaba la atención y al final un amigo me dijo que probara el rugby, Dani, de aquí del Cruxe. Me puso en contacto con las chicas de Rugby Cádiz y allí empecé".

Desde que comenzó en el rugby, Laura vive lejos de Jerez, a la que echa "mucho de menos. Mi vida está ahora mismo entre Coruña y Madrid. Echo de menos a mi familia. En cuanto puedo bajo a Jerez, pero si tengo días de descanso normalmente tengo que cumplirlos y no puede pegarme un gran viaje. Pero en ocasiones tengo que venir a darme una inyección de Jerez, porque ayuda psicológicamente".

La familia ha sido un apoyo muy importante en su carrera deportiva: "Siento su apoyo desde el primer momento. Mi padre es un apasionado del deporte. Si no tuviera su apoyo sería imposible porque cuando me fui tuve su ayuda económica. A veces me sorprende lo que he conseguido cuando veo el apoyo a muerte de la gente, que se sienten muy orgullosos de mí".