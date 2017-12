Blanquiazul Navidad

El Jerez Industrial despidió 2017 con una victoria ante el Rayo Sanluqueño, un equipo que no puso en apuros en ningún momento al de Juan Pedro Ramos. Con este triunfo, el club blanquiazul puso fin a una racha de tres empates consecutivos y acaba el año -a la primera vuelta le queda aún un partido- en la cuarta posición, a tres puntos del Chiclana, que cayó en casa con el invicto Bazán, y con tres de ventaja sobre el Balón, que también sacó adelante su compromiso contra el Tesorillo y que ascendió a la quinta posición en detrimento de un Villamartín que cayó goleado en su visita al filial del San Fernando.

Juan Pedro Ramos revolucionó el once inicial con cuatro variantes con respecto al equipo que salió contra el Balón de Cádiz. El míster apostó por Morlán en el ataque y cambió toda la defensa empezando por la portería. Iván Pinteño sustituyó a Fabio y la línea de cuatro cambió por completo. Paquín -delantero en El Rosal- jugó en el lateral derecho; Rodri y Álex formaron pareja de centrales y Quintero, único que repitió con respecto a la jornada anterior, ocupó el lateral izquierdo, adelantando su posición Juanma Carrasco.

Revolución en defensa: entraron Paquín, Álex y Rodri; en la portería, Iván sustituyó a FabioEl cuadro industrialista logró romper al fin su racha de tres empates consecutivos

El técnico industrialista había pedido en la previa del choque a su equipo que saliese con intensidad para intentar colocarse por delante lo antes posible. Y fue dicho y hecho porque a los dos minutos Morlán recuperó un balón en la línea de tres cuartos, avanzó unos metros y lanzó un 'pepinazo' con la zurda que se coló junto al palo izquierdo de Cristófer. Mejor no podían comenzar las cosas para los intereses de los blanquiazules.

Sin embargo, el comienzo del partido fue un chispazo y con el marcador a favor, al cuadro industrialista le costó seguir con el mismo ritmo en una mañana de lo más fría en La Juventud que 'estrenaba' césped tras la resiembra. No es que el campo estuviese mal pero con el paso de los minutos se notó que una semana o dos más no le hubieran venido mal. Algo solucionable ahora con el parón ya que el Jerez Industrial no vuelve a jugar en casa hasta el próximo 14 de enero en el partido de la segunda vuelta contra la Roteña.

El Rayo fue un quiero y no puedo. Intentó buscar las cosquillas a la defensa industrialista a la espalda de Paquín y Rodri pero salvo algún que otro desajuste, Iván Pinteño fue un mero observador. Lo más potable que hizo el equipo ayer de amarillo en La Juventud fue lanzar tres saques de esquina consecutivos que se saldaron sin consecuencias.

El cuadro local se entonó en los últimos diez minutos de la primera mitad La afición pidió la roja directa al meta Cristófer por una fea entrada a Juanma Carrasco. Lo cierto es que el atacante llegó antes al balón y el meta no tuvo más remedio que derribarlo al borde del área. Sin embargo, la amarilla fue un justo castigo teniendo en cuenta que Juanma se adelantó en exceso el balón, que tomó la dirección del banderín de córner. Juan Pedro quitó a Yuni, que había visto minutos antes una tarjeta amarilla y estaba algo descentrado, dando entrada a Thiago y Casares pudo hacer el segundo de la mañana pero tras controlar y adentrarse en el área no precisó su remate, marchándose el balón fuera.

En la reanudación, Güiza entró por Rodri, colocándose en el lateral derecho y pasando Paquín al centro de la defensa. También entraba Moi en sustitución de Jesús Vega. Thiago pudo hacer el segundo en un disparo que se fue junto a la cepa del poste izquierdo y Juanma Carrasco no pudo precisar su remate a pocos metros de la portería visitante. Morlán también remataba con la derecha fuera tras un gran pase de Juanma y un minuto después caía el 2-0 en una acción en la que Morlán ganaba la disputa de balón por alto y asistía a Juanma Carrasco. El extremo zurdo se fue por velocidad y con un latigazo dobló las manos de Cristófer.

Con el rival entregado y su técnico expulsado por tener unas 'palabritas' con parte de la grada, el Jerez Industrial pudo hacer el tercero tras una buena jugada de Moi, que contactó con Morlán y su centro no lo pudo concretar Juanito, que debió rematar de primeras con la zurda pero prefirió darse la vuelta para controlar con la derecha, dando tiempo a un defensa visitante para tapar.

De cualquier modo, el partido acabaría con el tercero, obra de Morlán -magnífico partido el suyo- tras recibir un pase en profundidad de Piti. El punta regateó a Cristófer y remató con la zurda a puerta vacía colocando el 3-0 definitivo.