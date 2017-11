"Por todo lo mal que lo hemos pasado se disfruta muchísimo más el triunfo"

Clave con un hat-trick en la remontada al Espeleño, Pedro Carrión recibió numerosas felicitaciones -"alguna que otra por ahí en las redes sociales"- y espera que el triunfo suponga un punto de inflexión para el Xerez Club Deportivo.

-La victoria en Torrecera llegó justo cuando más falta hacía...

Decidimos poner cada uno el 100% y qué mejor 100% por mi parte que aportar goles al equipo, que los necesita"Todo el mundo opina, quiere saber, aportar... A veces acertadamente pero a veces se hace más daño que se acierta"Al final veremos por lo que peleamos, que no nos equivoquen los halagos ni nos hundan las críticas destructivas"Me dijeron que tres semanas de reposo pero soy muy cabezón, uno tiene ya tantos porrazos y lo que quiere es jugar"

-Pues sí, era una victoria que todos buscábamos y que esta semana pudiendo entrenar ya tres días consecutivos en un campo fijo hemos estado entre todos haciendo un poco examen de conciencia, intentando sacar lo mejor de cada uno para poder aportar lo que necesitábamos para sacar la victoria que tanto necesitábamos para espantar los fantasmas que rodean ahora mismo a toda la institución y al equipo.

-La semana había estado agitada con el anuncio de reuniones para hablar de la continuidad de Vicente Vargas, de refuerzos, ¿Cree que algunos se ponen nerviosos demasiado pronto?

-En este mundo lo que rodea al fútbol es algo normal y habitual, no vamos a descubrir nada pero los que estamos dentro trabajando sabemos que es complicado, que hay que trabajar muchas cosas, que el fútbol va por rachas, por sensaciones, por dinámicas y sí es verdad que hemos empezado la temporada un poco titubeantes y que también hay muchos problemas que rodean la cabeza del futbolista, problemas extradeportivos. El club se sostiene como puede y todo eso ronda ahí y hace que no se pueda trabajar tranquilo y centrarte en lo que verdaderamente tienes que centrarte que es en lo deportivo, trabajar e intentar sacar los partidos que ya bastante complicados son en esta categoría, en la que todos los equipos están trabajados, reforzados y con jugadores de superior categoría.

-La gente quiere o exige que el equipo gane los partidos pero se olvida de los problemas de cobro de los futbolistas, de la falta de campos para entrenar y de la delicada situación en la que se encuentra el club...

-Correcto, y todo eso indudablemente es uno de los llamamientos que hacía Vicente a la plantilla, que intentáramos extrapolar o sacar de las cabezas todo ese runrún, todos esos problemas que como he dicho rodean la cabeza del futbolista. Muchos vivimos de esto, somos padres de familia y es indudable que sin querer lo tengas en la cabeza, y lo único que intentábamos esta semana era centrarnos no un poco más sino igual, en lo deportivo, en lo que veníamos trabajando y sacar esas cosas de la cabeza que nos dejaran centrarnos en lo que verdaderamente hace falta para sacar los resultados adelante, que los partidos son bastante complicados.

-Y encima el Espeleño marca el 0-1 en el minuto 7. ¿Qué pensó en ese momento?

-Eso, después de toda la preparación y todos los ejercicios que hemos hecho esta semana de intentar salir bastante centrados y por lo menos competir y poner en el terreno de juego todo lo trabajado, te encuentras con otro varapalo como ese. Pero no sé por qué, hablándolo también con algunos compañeros, con Quirós, Joselito Vega y muchos más, nos decíamos que teníamos que seguir pensando en positivo, que la idea era salir con mucha fuerza, con muchas ganas, intentar poner corazón y pundonor para a lo mejor lograr lo que no estábamos consiguiendo con cabeza o tácticamente, hacer un refuerzo. Cuando recibíamos el gol intentar apoyarnos y así fue, todo el mundo daba mensajes de ánimos, nadie se recriminaba nada, seguimos poniéndolo todo y yo creo que eso casi incluso nos espoleó un poco más, porque con la situación como está había sido un mazazo grande y podía haber sido todo lo contrario. Pero el equipo salió bastante convencido desde primera hora y creo que también la clave fue empatar pronto, eso también nos hizo reaccionar. Si hubiera pasado un poco más de tiempo es lo que estaba hablando antes, el fútbol son sensaciones y momentos, y si hubiesen pasado los minutos y no hubiéramos conseguido el empate a lo mejor hubiera entrado más ese nerviosismo o la cabeza se hubiera ido para otros derroteros que no nos hubiesen ayudado a lograr lo que conseguimos.

-En el empate, el centro de José Vega es medio gol...

-Es espectacular, a José no vamos a descubrirlo ahora, tiene unas condiciones espectaculares. Sí es verdad que la edad nos va pasando factura, a él, a mí y a todos, pero José ha jugado en superior categoría, lo he tenido como compañero en San Fernando, el año pasado también, y no le hace falta ni regatear a los defensas para sacar esa zurdita de oro que tiene y ponernos los centros que nos pone. Entre él y yo lo sabemos y en muchos entrenamientos y siempre intentamos compenetrarnos en ese sentido, si va al primer palo, si va al segundo... Además se agradece, ya lo decía después del partido, que mucho mérito tienen esos centros.

-Asombra en su segundo y tercer gol la frialdad dentro del área, cómo templa en vez de rematar de primeras y coloca el balón. ¿Le da tiempo a a pensar?

-Eso va saliendo sobre la marcha. Hay veces, que es lo que he comentado antes, que uno tiene muchas cosas en la cabeza que te preocupan y que te hacen no tener esa agilidad mental o esa sicología que hace falta para estar ahí centrado o concentrado y poder realizar la jugada lo mejor que requiere ese momento. Sí es verdad que el domingo, como estábamos todos tan metidos y tan centrados en intentar sacar el partido, cuando uno está teniendo esas opciones y disfrutando, es fútbol y no se llega a pensar mucho, creo que los goles se fallan más cuando se piensan tanto, a lo mejor una jugada tan larga o que hubiese pensado más en lo que tengo que hacer. Cuando van surgiendo y van saliendo así se hace sobre la marcha y están automatizadas y creo que salen mucho mejor que cuando se piensan tanto.

-¿Para un delantero acostumbrado a marcar goles el triplete de Torrecera tiene algo especial?

-Por la cabeza de un futbolista ya con mi edad pasan muchísimas cosas, muchos pensamientos y sí es verdad que con la situación tan complicada con la que estamos empezando la temporada, este primer tercio de liga, creo que la celebración especial o la dedicatoria es por todo lo que sufrimos. Y creo que por dramatizar demasiado: muchas veces, también por intentar ayudar, todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere aportar... A veces acertadamente, pero a veces hacemos más daño que acertamos. Encima tenemos muchísima gente en contra haciéndonos zancadillas, problemas ya desde el año pasado, ya no solo en lo deportivo sino también en lo institucional, y por todo lo mal que lo hemos pasado, el grupo humano, el cuerpo técnico, Vicente, Barragán, por todos, porque no paramos de reunirnos en el vestuario e intentar enmendar todos los problemas, y todos sabemos que somos partícipes de estas victorias y culpables de lo mal que hemos empezado, de la dinámica negativa de resultados que hemos tenido. Y cuando sabes que hay un grupo humano tan grande y poniéndolo todo ahí dentro para intentar sacar esto adelante pues se celebra o se disfruta muchísimo más este tipo de victorias y el poder hacer tres goles la verdad es que me alegra bastante. Hicimos un punto de inflexión el viernes, decidimos poner el cien por cien cada uno y qué mejor cien por cien por mi parte que aportar goles al equipo, que tanto lo necesita.

-Se habló que el objetivo del Xerez era el ascenso, ahora la permanencia, ¿Cree que con todo lo que rodea a la entidad, los problemas económicos y extradeportivos es erróneo marcar objetivos y es más realista ir partido a partido teniendo en cuenta las circunstancias de cada semana?

-Está claro, eso lo hemos hablado también en el vestuario. Fuera se hablan muchas cosas, el Xerez Club Deportivo siempre tiene que aspirar a lo máximo y es normal que a principio de temporada sobre el papel todo el mundo especule o ponga la hipótesis que quiera. Ahora estamos en la realidad que estamos, sabemos los problemas que tenemos y tenemos que aprovechar esta victoria como un punto de inflexión, como la que conseguimos en el campo de la Lebrijana; saber que no nos van a regalar nada, que la competición es muy muy complicada, que ya no estamos en División de Honor, que todos los equipos están trabajados y que tenemos que ir sumando todo lo posible antes de que termine la primera vuelta. Después ya en la segunda vuelta todo se pondrá aún más complicado cuando todos los equipos estén necesitados para conseguir los objetivos que se estén marcando. Nosotros tenemos que centrarnos, es verdad que suena a tópico lo de ir partido a partido pero es que es así, no queda otra: no mirar ni arriba ni abajo, centrarnos partido a partido, saber que lo hemos pasado muy mal y que para conseguir cualquier cosa hay que trabajar muchísimo y que no nos equivoquen ni los halagos ni nos hundamos con las críticas destructivas que también hay alrededor del equipo. Seguir trabajando, sumar todo lo que podamos y ya después al final veremos por lo que estamos peleando.

-Tras el partido de Arcos le diagnosticaron tres semanas reposo pero acabó jugando a los siete días y marcando tres goles...

-Sí, después del partido de Arcos saltaron las alarmas porque es verdad que el hombro me dolía bastante, fuimos a Urgencias en la Clínica Beiman en Guadalcacín y gracias a Dios no tenía nada roto pero del mismo golpe y de la caída con el portero había tenido como una luxación, una contusión bastante fuerte en la articulación del hombro y me diagnosticaron inflamación de toda la zona, del ligamento, de la cápsula de la articulación del hombro y que con esa inflamación era prioritario que estuviera tres semanas de reposo. Como siempre soy muy cabezón, me gusta mucho esto del fútbol, en dos tres días a base de relajante muscular, antiinflamatorios y Nolotil pudimos quitar el dolor y al final de la semana terminé entrenando con el equipo y pude jugar el domingo y termino haciendo tres goles. Sí es verdad que los dolores del hombro no se me han quitado y ya me dijo el médico que los efectos secundarios podían ser peores si no tomaba esas semanas de descanso. Pero bueno, uno tiene ya tantos porrazos y tantas cosas en esto del fútbol que lo único que quiere es jugar y aportar lo que pueda.

-Dice que a su edad, pero se le ve disfrutando como un chaval y además marcando goles...

-Pues la verdad es que sí, desde pequeñito ha sido mi pasión o por lo que me he movido y después se ha vuelto una forma de vida, es lo que sé hacer desde pequeñito y lo que me hace disfrutar. Tengo los títulos de entrenador y estoy intentando ayudar también al Xerez Club Deportivo en lo que puedo en la cantera, el año pasado estuve ayudando al juvenil y no me gustaría desvincularme del mundo del fútbol pero estando dentro y teniendo tantos años de experiencia, los que verdaderamente disfrutan del fútbol y los artífices de esto son los jugadores. Están los entrenadores, ayudantes, secretarios técnicos, directores deportivos y muchísima gente alrededor que puede aportar y ayudar y me gustaría tener un futuro por ese camino pero sí es verdad que el que disfruta es el que está en el campo, el que quema adrenalina, y la mayor ilusión del mundo es alargarlo todo lo que pueda porque mientras mantenga el físico voy a intentar seguir disfrutando todo lo que pueda, ahí estaremos a ver...