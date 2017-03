El niño ya puede conducir

Luka Doncic, base esloveno del Real Madrid, cumplió ayer su mayoría de edad, 18 años, con un palmarés envidiable que comprende 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 1 Copa Intercontinental con el primer equipo, por lo que afirma estar "viviendo un sueño".

Esta temporada abandonó la residencia madridista, a la que llegó en 2012, y ahora podrá sacarse el carné de conducir, uno de sus grandes anhelos. "La cantera del Real Madrid es increíble, una de las mejores del mundo. Están haciendo un trabajo espectacular y me lo pasé muy bien en mi etapa. El éxito es trabajar duro. Fueron unos años muy buenos y coincidí con grandes compañeros. Siempre he jugado con gente mayor que yo y creo que es bueno, porque te enseñan muchas cosas, te ayudan y te apoyan, y eso te hace mejor jugador".

Al principio me costó mucho porque no sabía el idioma y no dejaba de ser un niño que tenía sólo 13 años"Estamos contentos por ganar la Copa pero queremos también la Liga y la Euroliga, vamos a dar el máximo"

El de Liubliana recuerda lo duro que fue al principio venir al Real Madrid. "Al principio me costó mucho porque no sabía el idioma. Hablaba poco inglés y no tenía ningún compañero con quién poder conversar. A los tres meses me empecé a integrar gracias a que mejoré el castellano y vino mi madre para ayudarme. Durante un tiempo venía a Madrid cada fin de semana y luego ya cada dos semanas. He pasado momentos muy duros. No dejaba de tener 13 años, pero ha merecido la pena", explicó.

El base siempre ha declarado su admiración por Sergio Llull, ahora su compañero en el equipo y de quien dice que es el que más le ayudó cuando se convirtió en un habitual del equipo de Laso. "Cuando llegué al primer entrenamiento él me ayudó y me dio consejos. Recuerdo que estaba muy ilusionado. Todos me ayudaron desde el primer día a integrarme pero Llull ha sido quizás el que más", confirmó.

En el verano de 2015 le comunicaron que formaría parte de la primera plantilla. Desde entonces su progresión ha sido exponencial: "Cuando me avisaron, estaba de vacaciones y ya tenía muchas ganas de volver para empezar a trabajar con ellos. Estaba muy ilusionado. Son muy buenas personas todas y me han ayudado. Creo que me gané su respeto desde el primer día y eso es importante. Ellos son grandes estrellas y tenía que ser muy fuerte para ganarme su respeto", apuntó.

Esta temporada el salto cualitativo ha sido abismal, de aprovechar las oportunidades a ser uno de los referentes del equipo. El pasado 5 de febrero cumplió 100 partidos con la camiseta madridista y ya ha sido dos veces MVP de la jornada en la Euroliga, el jugador más joven en conseguirlo. En este tránsito, la figura de Pablo Laso como entrenador ha sido importante. "Mi relación con Laso es muy buena. Es un entrenador increíble. Nos ayuda mucho a todos y me alegro de que esté él. Se nota también que fue base porque te da consejos de base y me ayuda mucho". subrayó Doncic. En esa posición es donde dice sentirse más a gusto: "Mi posición ideal es la de base. Me gusta pensar y marcar el ritmo de juego, pero intento ayudar y apoyar en lo que necesite el equipo", añadió.

En cuanto a los objetivos, la joven estrella antepone lo colectivo a lo individual. De momento, el Real Madrid ha conseguido la cuarta Copa del Rey consecutiva y la quinta de las seis últimas ediciones. "Estamos muy contentos por haber ganado la Copa del Rey y es una motivación más para seguir trabajando cada día. Queremos ganar los dos títulos que quedan en juego: Euroliga y Liga Endesa. Estamos muy ilusionados y vamos a dar el máximo para intentar conseguirlo. Le pido a la afición que nunca deje de animarnos. Seguro que le vamos a seguir haciendo feliz", finalizó Luka Doncic.