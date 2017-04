"Estoy orgulloso pero nos faltó salir más metidos"

Pese a la derrota y a la goleada, Alberto Vázquez no acabó disgustado con el partido de su equipo en Arcos, calificó el resultado de "excesivo" para los méritos que hicieron sobre el perfecto césped del Antonio Barbadillo y sí reconoció que sus jugadores no entraron lo suficientemente "metidos" en el encuentro.

El míster jerezano resumió así el choque contra el líder: "Sabíamos que el Arcos siempre empieza fuerte en casa y no hemos estado los primeros minutos como teníamos que estar. Han tenido varios córners y en uno de ellos ha venido el primer gol. Luego, en las disputas nos ha costado entrar pero una vez que hemos entrado la verdad es que estuvimos un poco mejor. Al final yo creo que es demasiado castigo porque en los tramos que hemos estado bien ellos han llegado y nos han hecho gol".

Lo normal con 3-0 en casa del líder es venirte abajo pero mis jugadores lo han seguido intentando"El objetivo es sumar todo lo posible para no llegar a la última jornada jugándonos algo"

Así, confesó estar "muy contento con mis jugadores porque cualquiera no da el cien por cien cuando vas cayendo por una diferencia de cuatro goles y los míos han estado ahí siempre. Eso es de alabar. Si hubiésemos salido más metidos o después del gol de Rosales igual llegábamos con vida al final", dijo.

Y es que a pesar del 3-0, el Guada no le perdió la cara al partido, recortó distancias y Rodri tuvo una buena oportunidad para hacer el 3-2: "Por eso digo que estoy contento con los jugadores. Te meten el 3-0 y es normal que te vengas abajo pero al contrario, ellos siguieron buscando así que a mis jugadores un 10. Te puede salir mejor o peor, estar más acertado o menos pero más no podemos pedir, sólo que al principio podíamos haber salido más metidos en el partido. Pero el Arcos también se juega mucho, le doy la enhorabuena y le deseo suerte para el futuro".

El entrenador guadalcacileño trató de explicar por qué el equipo no salió lo suficientemente concentrado: "Es que el rival también entrena y juega y por mucho que se hable durante la semana... Si todos los entrenadores lo trabajan todo, lo hablan todo y lo preparan todo y les sale bien, entonces ¿quién gana? Todos los partidos acabarían cero a cero. A veces el equipo contrario es superior. Y ellos tienen buenos rematadores y gente con talla y nos ha costado. A veces sale bien y no nos rematan ni un córner y en otros partidos no, como hoy -ayer para el lector- y te ves con 1-0 y cuesta más. Y otro equipo con el 3-0 baja los brazos y si nos han metido más goles porque nos hemos ido a por el partido. Porque nosotros entrenamos para competir todos los días, todos los minutos, cada balón, sea en el campo que sea y sea el rival que sea pero el Arcos de cara a portería ha sido superior y nos ha creado mucho peligro".

Las lesiones de Adrián Martín y Chiqui, que estaba siendo junto a Piñero los mejores del Guada, también penalizaron mucho al equipo de Alberto Vázquez: "Yo creo que te tiras diez temporadas entrenando y es muy difícil que en un mismo partido tengas que hacer dos cambios por lesión en la primera parte. Adri estaba empezando a entrar en juego y le ha dado ese pinchazo y Chiqui ha caído mal". En esa caída, se reclamó penalti, como en otra también con 1-0 de Piñero iniciada la segunda mitad: "Desde donde estamos nosotros es muy difícil verlo. Lo podía haber pitado pero ¿qué vamos a decir? ¿que hemos perdido por eso? No. El árbitro a veces está acertado y otras no, pita lo que ve y como no lo ha visto pues no ha sido". Aún así, Vázquez no se libró de la amonestación: "Pero no sé por qué, lo único que he hecho es llevarme las manos a la cabeza. No me dirijo nunca a los árbitros. Al final de la primera parte me he acercado a mis jugadores para decirles "vamos para dentro" y ha venido diciendo "no no no no" creyendo que iba a hablar con él. La verdad, estaba como si no se le pudiera hablar pero bueno, cada uno es como es".

Ante el empate del Antoniano en Alcalá, la distancia con el descenso se reduce un punto (ahora son 7) y por tanto la derrota tampoco es demasiado significativa teniendo en cuenta que quedan 12 puntos por disputar: "El objetivo es conseguir los máximos posibles para no llegar a la última jornada jugándonos algo", manifestó el técnico.

Por último, Alberto Vázquez explicó el cambio de Juanjo por Pablo, que se vio superado en la primera mitad por Zafra y en la segunda por Jacobo: "No ha sido castigo, al revés. Íbamos a por el partido, había que hacer algo, meter a alguien más arriba. Tenía que pasar a línea de tres y le ha tocado a él pero no ha sido castigo, ni ha estado mal. Perdiendo había que cambiar algo y de hecho el cambio es Juanjo, que provoca la falta que marca Rosales. Luego Rodri tuvo una ocasión para hacer el segundo. Ha habido un tramo del partido que lo mismo metemos y estamos hablando de otra cosa. Por eso al equipo hay que darle la enhorabuena, no es fácil ir a casa del líder y competirle hasta el último minuto. Cualquier equipo no hace eso. También es verdad que cuando se va ganando tiendes a relajarte y a lo mejor eso nos ha dado a nosotros un poco de vida".