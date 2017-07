El presidente zanja el asunto Piñero: "Es jugador nuestro"

El interés del Atlético Antoniano por David Piñero, jugador del Jerez Industrial, salió ayer durante la presentación de Morlán. El presidente del club industrialista, Pedro Garrido, quiso zanjar el asunto de una vez por todas: "Es un futbolista que está recibiendo múltiples llamadas, lo están mareando y está confuso por esas llamadas constantes porque cuando hablé con él estaba contento y con ganas del proyecto nuevo".

De esta forma, Garrido indicó que "no voy a entrar a valorar otra vez lo mismo; David Piñero es futbolista del Jerez Industrial, lo apreciamos y lo queremos, queremos que esté con nosotros y en el equipo donde más ha lucido y rendimiento ha dado ha sido en el Jerez Industrial. Aquí ha hecho una gran temporada y le dije que si se queda, con el equipazo que estamos montando, con el cuerpo técnico y la directiva volcada, va a crecer mucho como futbolista y si en vez de 20 marca 30 goles en lugar de llamarte el Antoniano le puede llamar un Tercera o un Segunda B. Lo tiene en su mano".

También se refirió al jugador su entrenador, Juan Pedro Ramos: "Entiendo que David quiera jugar en categoría superior y que tenga ofertas económicas más importantes que la nuestra. Eso, como futbolista que he sido, lo tengo que respetar y lo apoyo porque entiendo que un futbolista sea ambicioso. Pero también entiendo que firmó dos años en el club, que es un futbolista muy importante para nosotros, que venía de hacer un buen año en Chipiona pero que le ha servido el Jerez Industrial para tener esas ofertas de superior categoría y que también le podría venir bien terminar esos dos años que firmó, hacer un buen año aquí y ascender con el equipo y hacer carrera dentro del Jerez Industrial en una categoría superior. Es uno de los alicientes que tiene este club. Estamos ahora en una categoría que no es la que le corresponde y necesitamos romper esa barrera y ascender, cosa que es difícil porque sólo asciende el primero, y que todos estos jugadores jóvenes hagan carrera dentro del club y les sirva de proyección. Si luego les sale algo muy interesante, lógicamente buscaremos las facilidades pero velando por los intereses del club. A día de hoy, me ha transmitido que le gustaría salir pero sigue siendo jugador del Industrial y como tal yo cuento con él. Que luego sucede otra cosa, pues será decisión de la directiva y buscar lo mejor para todos. Lo que no podemos hacer es tirar por tierra el trabajo de una temporada entera".