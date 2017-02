Un tercio para el brindis final

Después de 25 jornadas y a 13 del final de la competición, Xerez CD y Xerez DFC han hecho los deberes en los dos primeros terceros de la Liga y encaran el último trimestre dispuestos a sacar nota, sobresaliente que a día de hoy pasa por acabar en puestos de ascenso a Tercera División. Con mínima ventaja parte el equipo de Vicente Vargas, actualmente en puesto de ascenso salvo que el Ceuta se mueva de Tercera, mientras que el conjunto de Juan Antonio Sánchez Franzón está quinto pero a solo dos puntos de la tercera plaza.

Como el fútbol son sensaciones, el Xerez CD anda por la moral de las nubes después de volver a ganar fuera, lo que no hacía desde principios de noviembre en la visita al San José. Encadenar dos triunfos seguidos ha catapultado a los de Vicente Vargas a la tercera plaza, en la que ya estuvieron en tres jornadas anteriores. Si el Deportivo es capaz de demostrar a domicilio la pegada que tiene como local, va a ser complicado pararle: junto al líder es el equipo con más victorias como anfitrión (10) y el máximo goleador en casa, también igualado con el Cádiz B (31).

Sin duda, la temporada que están realizado Vargas y los suyos ya es de sobresaliente porque no hay que olvidar los problemas económicos -el club está sostenido y mantenido por sus aficionados- ni los extradeportivos: la sociedad sigue con la amenaza de la disolución y la aplicación a rajatabla de la ordenanza de instalaciones deportivas acabará, más tarde que temprano, dejando al club sin la condición de usuario salvo que se afronten las deudas con el Ayuntamiento, lo que parece harto improbable. Pero hasta entonces, que le quiten lo bailao a este grupo de irreductibles e inasequibles al desaliento, que han hecho piña y se muestran tan fuertes dentro del terreno de juego como fuera.

Menos plácida está siendo la semana en el Xerez Deportivo FC, que a la minicrisis deportiva -no hay que olvidar que el equipo está a dos puntos del tercero y que estaría a uno de no ser por la sanción de la que nadie ha asumido la culpa- une también la extradeportiva, porque el intento de ahorrarse los gastos en seguridad privada y servicios médicos en Chapín destapa que la economía del club no está tan boyante como algunos pensaban en lo que es una fotocopia en blanco y negro de la pasada temporada, cuando se habló de ajustes presupuestarios para cuadrar los números y presentar superávit a la asamblea, como así fue: 5.219,84 euros antes de aplicar la deducción de los impuestos correspondientes.

En el equipo, los jugadores hacen propósito de enmienda y se conjuran para revertir la situación en Valverde ante la Olímpica porque en el terreno de juego no hay mal que no se cure con goles y victorias. Para la siguiente jornada quedará la asignatura pendiente de Chapín, que parecía aprobada con Juan Antonio en el banquillo pero que la Roteña volvió a colocar en el debe del equipo: cinco victorias en doce jornadas en casa son escaso bagaje para un aspirante al ascenso y ese déficit de puntos es el que causa la intranquilidad en la afición del Xerez Deportivo FC, poco acostumbrada a sufrir en temporadas anteriores y que traslada sus nervios al entorno del club, también algo distraído en las últimas fechas ante la convocatoria de elecciones y el relevo en la cúpula directiva.