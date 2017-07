Buena imagen del Arcos, que empata ante un Betis gris

El Arcos plantó cara al Betis y logró y meritorio empate a dos en el que era su primer partido de la pretemporada. Los serranos, son apenas rodaje, nunca se entregaron ante un rival gris, al que se le supone muy superior. Los de Setién nunca se sintieron cómodos y se tuvieron que conformar con otro nuevo tropiezo en la pretemporada tras el cosechado ante la Balona.

La mejoría en la segunda mitad y la aportación de varios de los recién llegados este verano, sobre todo la de Camarasa, no le fue suficiente al cuadro bético para estrenar su casillero de triunfos esta pretemporada. De salida, y bajo la atenta mirada desde el palco de Ángel Haro y Lorenzo Serra Ferrer, Quique Setién apostaba por bastantes futbolistas llamados a ser suplentes el curso que viene. Un once sin fichajes que no impedía el primero de los locales a los ocho minutos (Antonio Sánchez).

Y como ante la Balona el pasado viernes, los verdiblancos tocaban y tocaban, pero sin capacidad para perforar la meta de Montiel (la ocasión más clara la salvaba el palo tras un remate de Zozulya).

No llegaba el 1-1, algo que permitía al Arcos soñar con el 2-0 tras dar un paso adelante en los compases finales del primer acto. Al descanso, justa derrota momentánea para un Betis muy falto de claridad en el campo rival.

En la reanudación, con un once distinto y varias caras nuevas, cierta mejoría en el juego del elenco bético. En el 50, Junior rozaba la igualada. Tablas que ponía en el marcador Camarasa en el 59. Y en el 63, tanto en propia meta del Arcos que adelantaba a los visitantes. Sin duda, nada que ver lo que sucedía en la segunda mitad con la mala imagen ofrecida durante la primera. Sin embargo, cuando mejor lo hacían los de las trece barras, el 2-2 (David Camps, minuto 72). Poco después, Joaquín rozaba el 2-3 a pelota parada.