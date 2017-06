El último Roland Garros de Toni Nadal

Aunque era sólo un homenaje a Rafael Nadal por su décimo Roland Garros, la imagen de Toni Nadal entrando a la pista con la Copa de los Mosqueteros para entregársela a su sobrino tiene mucho de simbólico.

Era su último Roland Garros al lado de Rafael, como él lo llama siempre, existía la posibilidad de hacer historia con un décimo título en París y a ello se añadían dos últimas temporadas espinosas, llenas de lesiones y dudas.

"Me ha costado contener las lágrimas. Aunque no soy muy expresivo, sí me he emocionado después de dos años duros", indicó el técnico de 56 años minutos después del triunfo de su sobrino. La organización del torneo decidió, por primera vez en la historia, hacer una réplica del trofeo para que Nadal se lo quedara en propiedad. Y fue su tío y entrenador de toda la vida el que se la dio ante las casi 15.000 personas que colmaban la Philippe Chatrier. Fue un homenaje a Nadal, pero también a Toni.

"Sin él no hubiera sido posible lograr ninguno de estos diez títulos", aseveró el zurdo de 31 años en la ceremonia. "Si no me hubiera tenido a mí seguro que también habría ganado", dijo después Toni. "¿Tanto?", le preguntaron. "No lo sé, eso no lo sabes nunca".

Nadal lleva toda su vida al lado de Toni, hermano de su padre, Sebastià. Con él, Nadal dio sus primeros raquetazos con tres años, con él llegaron sus primeros títulos, el primer Grand Slam, el número uno mundial y así hasta 15 grandes y 30 Masters 1.000.

Ahora el entrenador dejará de viajar con Nadal para dedicarse a entrenar a jóvenes en la academia de la familia en Mallorca. Seguirá entrenándolo mientras el tenista se ejercite en la isla, pero ya no estará más en los palcos.

La influencia de Toni en el campeón es enorme, aunque, con el paso de los años, su figura fue poco a poco menguando. Tampoco se ve como un macho alfa. "Nunca me he considerado un líder. Lo fui en la relación con Rafael cuando era pequeño. Mi manera de ser no es la de un líder porque yo creo en la responsabilidad de cada uno", afirmó.

Toni ha sido toda una personalidad en el tenis. Amigo de la filosofía y la palabra, rara vez rehúye una pregunta y responde en catalán, español, inglés, francés o alemán. Ahora le toca descansar.