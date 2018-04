"En Las Cabezas nos faltó rematar el partido"

El Guadalcacín ya piensa en el partido del próximo domingo contra el Algeciras (12:00 horas en el Fernández Marchán), una cita en la que está obligado a sumar los tres puntos después del empate sufrido en el tiempo de añadido en Las Cabezas y quedarse a sólo tres puntos del descenso.

El técnico del equipo guadalcacileño, Alberto Vázquez, no tenía la impresión de haber perdido dos puntos en Las Cabezas y sí la de tener "un punto más que antes de jugar el partido". Evidentemente, que te empaten pasado el tiempo reglamentario "da coraje porque el partido que se hizo fue bastante bueno e hicimos méritos más que suficientes para traernos los tres puntos incluso con algún gol más" pero analizando el partido con la frialdad que da hablar un día después comentaba que "al empezar el partido teníamos 37 puntos y ahora tenemos 38, un partido menos y un puntito más. Al Algeciras había que ganarle antes de jugar en Las Cabezas y ahora también. ¿Que podían ser 40? Sí. Nos han recortado dos puntos pero también hay más equipos ahora metidos y hay que mirar las cosas como son, se ha sumado fuera de casa y eso nunca es fácil y ahora viene el Algeciras y hay que ganar. Si eres tú el que empata en el 94' hasta parece que has ganado. Podíamos tener dos puntos más pero lo que hay que hacer es ganarle al Algeciras, cosa que antes había que hacer igualmente".

Del choque frente al Cabecense, Vázquez explica que su equipo rayó a gran nivel: "En defensa estuvimos bastante bien, apenas nos hicieron daño salvo un larguero en un córner en la primera parte y nosotros, después del gol de Canty, tuvimos dos muy claras, de Goma y de Borja. El partido lo tuvimos controlado, las ocasiones fueron nuestras, tuvimos varias contras en las que faltó el último pase y al final nos faltó un poco de experiencia en una pérdida de balón" que terminó significando el empate.

Así que el equipo "me gustó, porque en todo momentos hicimos lo que había que hacer. Cuando tuvimos que sufrir, estuvimos todos juntos, y ni nos crearon ocasiones aparte de algún centro o córners que no remataba nadie, no teníamos sensación de peligro real y cada vez que cogíamos la pelota hacíamos daño". Por eso lamenta no haber sentenciado al final porque "el partido estaba un poco roto y nosotros dábamos dos o tres pases y encontrábamos muchos espacios pero no matamos el partido. Nos está faltando meterla".

A falta de cinco jornadas, hay tres equipos con 35 puntos, incluyendo al Alcalá en descenso, y otros tres con 38, entre ellos el Guadalcacín. "También estamos a tres del décimo", precisa Vázquez. La derrota del Utrera en Alcalá le ha costado el puesto a Miguel Ángel Montoya y Alberto Vázquez señala que "está todo el mundo asustado y dentro de lo malo, nosotros tenemos algo bueno y es a esa presión estamos acostumbrados".

El domingo llega el Algeciras, tercero y jugándose la clasificación para la fase de ascenso: "El año pasado venían más o menos igual y nosotros jugándonosla y les ganamos aquí; si se ha hecho una vez se puede volver a hacer. ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto. El Algeciras es un equipo hecho para ser campeón pero a nosotros a ganas e ilusión no nos puede ganar nadie en casa".