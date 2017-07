Cabrera Bello sigue entre los primeros

El estadounidense Jordan Spieth consolidó su liderato en la tercera jornada del Open Británico, que se disputa este fin de semana en Royal Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra.

Spieth, ganador del Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, se anotó cinco birdies en una jornada soleada para ponerse a once bajo el par, dos golpes por delante de su compatriota Matt Kuchar (-8).

Spieth se puso líder en solitario bajo las tormentas del viernes y aprovechó la calma y las condiciones benignas del sábado para reafirmar el liderato del que podría ser su tercero de los cuatro grandes antes de los 24 años, una hazaña que solo ha logrado hasta ahora el legendario Jack Nicklaus.

Por su parte, Rafa Cabrera Bello terminó con dos birdies una tercera ronda complicada, y terminó empatado en el séptimo puesto de la clasificación provisional con -3.

"El final de hoy me da posibilidades de soñar un poquito esta noche", dijo Cabrera Bello, al que se le han cumplido ya algunos sueños con la victoria hace una semana en el Open de Escocia y la escalada al puesto 17 del golf mundial.

"He ido aguantando todo el día bien, con paciencia y esperando mis oportunidades", dijo satisfecho el grancanario, único de los tres españoles que acabó la tercera vuelta del Open Británico en números rojos.

Mientras tanto, Sergio García (par), ganador del Masters de Augusta de 2017, sólo logró arrancarle dos golpes al campo en "un buen día para poder hacer algo bonito y tener alguna posibilidad".

Después de las tormentas de la segunda jornada, en la que García acabó +2, los vientos se calmaron y el sol iluminó los greenes de Royal Birkdale, escenario de los seis birdies del número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson (-3), y el histórico ocho bajo el par del sudafricano Branden Grace (-4).

"He pegado golpes bastante flojetes al final", dijo el golfista de Burriana y número cinco del ranking mundial, resentido en los últimos hoyos de las molestias en el hombro derecho que se lesionó durante la frustrante jornada anterior.

"Ha sido una vuelta horrible. No he metido ningún putt y no estoy contento de nada", dijo el vizcaíno Jon Rahm (+3), el otro español sobreviviente en Birkdale, al final de una vuelta en la que ha tocado el hoyo en varias ocasiones sin lograr meterla y anuló el único birdie del día con un bogey en el último hoyo.

"El campo está para hacer -3 muy fácilmente. No me sorprenden nada que haya seis y hasta ocho bajo el par", dijo el joven golfista de Barrika, que ha ganado recientemente el Open de Irlanda y ha llegado a su segundo Open Británico en el séptimo puesto del ranking mundial.

Los resultados de García y Rahm son insuficientes para amenazar al primero de la clasificación provisional, el estadounidenses Jordan Spieth (-10), que seguía sacando partido a las condiciones benignas en los últimos hoyos.

"Sin duda está jugando muy bien, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Hay una veintena de jugadores a tiro de piedra", dijo Rafa Cabrera Bello, que llega al domingo en la mejor posición de sus seis Open Británicos.