El Cádiz B ya es de Tercera

Lo que no puede ser no puede ser. Así se podría resumir el partido y la derrota del Cartaya ante el todopoderoso líder, el Cádiz B, que en cuanto se puso flamenco y se puso a cantar fue imposible parar la música. Cantó como quiso y ganó cuando le dio la gana. Y mira que el equipo de Limón puso resistencia, incluso se adelantó en el marcador en la primera parte. Pero en cuanto flaquearon las fuerzas en los locales y hechos los cambios, que no aportaron nada, más bien lo contrario, el Cádiz marcó cuatro goles en el tramo final con su rival pidiendo socorro.

Jacobo adelantó al Cartaya a los 32 minutos de juego y así acabó la primera parte y la entereza de los locales, que en la segunda mitad fueron superados. El filial empató pronto y a partir de ahí la descomposición iba a ir tomando cuerpo en los rojinegros, aunque a fuerza de ser justos el resultado fue excesivo para lo que dieron unos y otros. Lo que no tiene discusión es que el Cádiz B es el mejor equipo que ha pasado por Cartaya y celebró con goleada un ascenso que había logrado sin jugar tras la derrota del Ciudad de Lucena.