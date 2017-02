El Cádiz busca otra victoria en Los Pajaritos

El Numancia, que vio truncada su racha positiva de resultados frente al Nástic de Tarragona de Juan Merino en la última jornada, quiere volver a sonreír el domingo de carnaval frente al Cádiz, tercero en la clasificación y un equipo que ha ganado en sus dos últimas comparecencias en el estadio de Los Pajaritos.

El equipo rojillo pretende seguir haciendo un fortín de Los Pajaritos, un estadio en el que no conoce la derrota esta temporada desde octubre, en el que cayó por 1-2 frente al filial sevillista.

El Numancia, con 36 puntos en el casillero, tiene en su mano volver a situarse a un paso de los puestos de promoción y completar un notable mes de febrero en cuanto a resultados.

Para la ocasión, el entrenador numantino Jagoba Arrasate ha confirmado que introducirá dos cambios en el once inicial respecto a la última jornada y los dos serán en los laterales. Regresará Unai Medina al carril derecho y debutará con la elástica rojilla José Manuel Casado, tras la lesión de Adrián Ripa.

El técnico numantino recupera en la convocatoria al goleador Manu del Moral -nueve tantos- tras seis partidos ausente, debido a unas molestias musculares, aunque no será titular.

El Cádiz, un recién ascendido que marcha tercero con 41 puntos en LaLiga 1|2|3, lleva dos jornadas sin ganar, por lo que necesita recuperar su mejor versión para seguir afianzando su privilegiada posición frente a un Numancia que está a cuatro puntos de los puestos de 'play-off' y del que los amarillos no se fían.

El técnico cadista, Álvaro Cervera, recupera al central senegalés Khalifa Sankaré, tras haber cumplido un partido de sanción, aunque tiene la baja del mediocentro Jon Garrido, que continúa con molestias físicas después de estar varias semanas ausente.

El Cádiz confía en ganar tras dos semanas sin hacerlo, con una derrota en su anterior desplazamiento, en Getafe (3-2), y un empate la pasada jornada en el Carranza frente al Reus (0-0).

El Cádiz, que hasta hace poco era tercero en solitario, está ahora empatado con 41 puntos en ese mismo puesto con el Tenerife y el Real Oviedo. El equipo gaditano se encuentra a ocho puntos de las plazas de ascenso directo, que marca el Girona con 49.

Para visitar a los sorianos, que acumulan siete triunfos, cuatro igualadas y sólo dos derrotas en los trece encuentros que han jugado en Los Pajaritos, el Cádiz ha convocado a Cifuentes y Jesús (porteros), Carpio, Sankaré, Servando, Aridane, Oliván, José Mari, Abdullah, Silvestre, Imaz, Aketxe, Salvi, Álvaro, Aitor, Rubén Cruz, Ortuño y Güiza.

Álvaro Cervera elogia a su rival, un equipo al que ha valorado como serio candidato a disputar la fase de ascenso "si es capaz de sacar adelante" el partido contra el conjunto gaditano.

Cervera ha manifestado que el Numancia "juega bien" al fútbol y que, cuando no haya un "precio muy caro" para buscar el ascenso a Primera, "se puede presentar" en la promoción.

El técnico amarillo ha destacado también del conjunto soriano que "siempre está ahí", porque tiene "pocos altibajos" y, en las temporadas que tiene problemas en la tabla y están de mitad de la tabla hacia abajo, sus dirigentes "no se vuelven locos" para tratar de estabilizar la situación.

El Numancia, con veinte temporadas seguidas en el fútbol profesional -cuatro en Primera y dieciséis en Segunda-, es para Cervera el "típico equipo de Segunda" que tiene las "ideas muy claras tanto en lo institucional como en lo deportivo".

El Cádiz lleva dos partidos seguidos sin ganar, al caer en Getafe (3-2) y empatar en casa ante el Reus (0-0), y al respecto, Cervera ha afirmado que su equipo "ha estado bien en los dos partidos" y que en "ninguno" de estos encuentros ha merecido "no ganar". Ante esta situación, ha indicado que "no es necesario cambiar nada" en la alineación y ha incidido en que no pide a sus jugadores "más de lo que están dando hasta ahora".