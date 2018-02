Cala "Me he divertido en la primera parte"

Paco Cala debutó con victoria en el Jerez Industrial y su equipo hizo un magnífico primer tiempo aunque reconoció que en la segunda hubo un bajón físico. "Ha sido un reflejo de los tres días que llevamos con el grupo. Hemos dado mucha velocidad al juego; nos hemos atrevido, que es lo que le habíamos pedido a los chavales; hemos tenido mucha amplitud por bandas, con Paquín sobre todo; no teníamos a nuestro punta referencia pero tanto Carrasco como Moi se han movido muy bien para crearles muchos espacios a Jesús Vega. La verdad es que ha sido un reflejo de lo que hemos entrenado estos días. Es la primera parte que muchos de mis equipos hacen y que veremos mucho en este campo más adelante. Los jugadores han entendido la idea de juego y la han palsmado".

Así, Cala no ocultaba que estaba "muy contento con la primera parte y tenemos que seguir en esta línea. Me he divertido y en la segunda parte hemos sufrido pero lo más importante era ganar. La victoria nos da tranquilidad para seguir trabajando bien. Metemos seis puntos al Balón y ocho al Chiclana".

De cualquier manera, no cree que la temporada se haya quedado ya en cosa de cuatro equipos: "Caemos en un error, y tengo mucha experiencia en eso, si pensamos que esto está hecho. Todo lo contrario. El Balón está a dos partidos. Lo de hoy, perfecto. Ahora, a pensar en la Juventud Sanluqueña, que es un partido terrible".

En la reanudación, al equipo industrialista le costó muchísimo más: "Yo lo había detectado estos días y lo había hablado con ellos. Es muy mejorable, sobre todo en el aspecto físico, porque hemos juntado muy bien las líneas y cuando hemos tenido que sufrir hemos sufrido, pero creo que es más un bajonazo físico que otra cosa".

Y es que el equipo cometió algunos errores en la salida de balón que pudieron costar bien caros: "Creo que también si analizamos cómo volvían en los repliegues era más efecto del cansancio. Cuando estás muy cansado, la claridad de ideas desaparece. Era más físico que otra cosa, porque seguían con la misma mentalidad de tocar, arriesgar, salir con balón y cansar al Chiclana. Hemos tenido suerte en esas dos jugadas como ellos la han tenido en el cabezazo al palo de Álex o el mano a mano de Carrasco", apuntó.

El próximo partido es en Sanlúcar contra la Juventud, que se está jugando el descenso: "Es un partido terrible con un equipo que se está jugando la vida. Tenemos que hacer hincapié en que hay que mejorar mucho para ganar allí".