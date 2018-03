Cala "A mi equipo le doy matrícula de honor, se ha partido la cara"

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, acabó el partido contra el líder "muy contento" por la imagen que mostró su equipo en el campo de Sacramento. El técnico afirmó que a su equipo le ponía una nota de "matrícula de honor" porque se había "partido la cara" pese a las numerosas ausencias y, en este sentido, señaló que el resultado podría haber sido otro de haber tenido "más profundidad de banquillo".

Para el míster lebrijano, su equipo realizó "un partido muy serio, con las dos líneas trabajando constantemente a destajo, no dejándoles a ellos en la creación de juego" e incluso vio superior al Jerez Industrial en fases de la segunda mitad cuando "hemos tenido nuestro momento en el que hemos podido hacer gol" aunque reconoció que el Bazán "también ha tenido un par de ellas, más por fruto de nuestro cansancio", precisó.

Así las cosas, para Cala el punto es "supermerecido" por el "esfuerzo tremendo" que realizaron sus hombres y señaló que el resultado "nos refuerza" porque "teníamos muchas bajas pero los que han salido lo han hecho sensacional". Por eso, pone una nota de "matrícula de honor" al equipo, "por el esfuerzo y si una de las últimas llega a entrar, matrícula de honor igualmente porque se han partido la cara y cuando un equipo se parte la cara en el campo está más cerca de conseguir los objetivos".

El próximo domingo contra la Juventud Sanluqueña, el Industrial recupera a los sancionados y el técnico tendrá que elegir: "De eso se trata, de que compitan al cien por cien. El otro día algunos estaban cabreados porque no salieron contra el Trebujena y les dije que hoy -ayer para el lector- el cabreo lo quería en el campo y lo han hecho. Ahora me lo ponen difícil a mí, pero eso es mejor para el equipo porque puedo rotar más. Sensacional todos los que no venían jugando como Güiza, Selu, Dani Benítez, Nico... Han hecho todos un trabajo fantástico", resaltó.

El Jerez Industrial se ha enfrentado a los dos primeros dejando la portería a cero, mostrando una mayor solidez que en semanas anteriores: "De los equipos de arriba somos el equipo más goleado y esa sangría ya la hemos parado con trabajo y con solidaridad. En tres partidos sólo nos ha marcado el Chiclana con aquel gol casi de rebote. Estoy muy contento porque además nos hacen pocas ocasiones y eso es también importante", finalizó.