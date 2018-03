Cala "El equipo sigue creciendo, estuvimos muy concentrados"

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, acabó el partido "muy muy contento" con el resultado y también con la imagen que mostró su equipo en Sanlúcar. El cuadro blanquiazul, como hace siete días en San Fernando contra el líder, sólo concedió una ocasión (en los minutos finales) y en ataque tuvo oportunidades suficientes para hacer más goles.

Además del triunfo, los jugadores industrialistas superaron una prueba de madurez ante un equipo marrullero: "Sabíamos a lo que veníamos y que si no competíamos como ellos era prácticamente imposible poder ganar en este campo. No me extraña que el Trebujena o el Balón no hayan ganado aquí porque es imposible mantenerte concentrado o tener un ritmo de juego. Ellos estaban muy picados por el partido de ida y ha sido épico porque hemos estado muy concentrados".

Los sanluqueños buscaron una y otra vez a Morlán, "pero ha estado muy listo, nos ha abierto el partido, hemos podido hacer el segundo mucho antes y tras el 0-2 se tranquilizó mucho el juego", afirmó Paco Cala. "En este tipo de campos es donde se ganan las ligas. Aquí había que estar concentrados, dar el cien por cien, sabiendo que es un campo dificilísimo y que pierdes fácilmente la concentración. ¿Qué ha pasado? Pues que el equipo ha jugado superconcentrado y estoy muy muy contento".

Por tercera semana consecutiva, el Jerez Industrial no encajó goles: "Hoy -ayer para el lector- los repliegues tenían que ser más rápidos porque hay menos distancias y la gente ha estado muy bien en las idas y a la hora de volver. Sólo han tenido una ocasión de gol y es muy importante para la confianza de los jugadores. Esto es porque trabajamos todos en bloque, sabemos que cuando robamos tenemos gente muy rápida arriba y esa es nuestra idea, morder cuando estamos en campo contrario porque si no tenemos que correr para detrás todos. Hemos metido esta idea en la cabeza a los futbolistas y vamos a más", respondió el técnico lebrijano.

Cala recuperó efectivos con respecto a la pasada semana y reconocía que "se ha notado" esa profundidad de banquillo: "Cuando han echado tarjeta a Thiago hemos tenido a Dani Castro para meterlo; luego ha entrado Dani Benítez por Yuni y no se ha notado. Es importantísimo porque los objetivos se consiguen con todos, todos son necesarios", manifestó.

La distancia con respecto al quinto se va a los 8 puntos aunque el técnico dice que "hay que seguir peleando. Tenemos que ir partido a partido, meternos primero en la liguilla y luego ir preparando al equipo para esos partidos finales. Pero no podemos confundirnos, hemos crecido como equipo, lo que trabajamos en los entrenamientos se está viendo en los partidos y hay que seguir a muerte con esa idea".