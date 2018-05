Cala "En estos partidos hay que tener equilibrio"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, señaló tras el partido que vio a su equipo superior "excepto en los primeros diez minutos", en los que salió algo cohibido "por el ambientazo en la grada" achacándolo a que tiene "un grupo muy joven".

El entrenador lebrijano apuntó a partir de entonces y hasta la expulsión de Morlán "tuvimos nuestras opciones, pudimos marcar en la primera parte, que hubiera posibilitado que ellos se tuvieran que abrir y nosotros tener más espacios". El gol, empero, llegó en la segunda mitad y "tuvimos nuestro momento" hasta que Morlán vio la roja. Cala no se resigna aunque reconoce que la baja es importantísima. "Queremos ver el vídeo a ver si podemos recurrir; la segunda amarilla me genera muchas dudas. Si se consuma, es una baja importantísima porque es nuestro hombre gol y está enrachadísimo. Es una gran baja, no vamos a engañarnos, pero este año hemos tenido muchos problemas y buscaremos la solución".

No encajar era muy importante y ahora la idea es ir a marcar un gol para ponerles las cosas muy difíciles"

Del Bazán señaló que esperaba a un rival "de toque, que es lo que ha tenido durante todo el año. Físicamente igual están algo más tocados y no han optado por esa opción y sí buscar las segundas jugadas aunque supongo que en la vuelta sí lo harán. Nosotros intentaremos ir a marcar, es el objetivo".

Cala calificó de "fundamental" no haber encajado goles: "Era muy importante, analizando bien los partidos en Liga aquí nos han hecho pocos goles y en estas eliminatorias la clave es tener equilibrio y seguridad. Nuestra idea es ir a marcar un gol allí para ponerles la eliminatoria muy difícil".