Cala: "Me preocupa más llegar en buenas condiciones físicas"

El Jerez Industrial afronta este domingo (18:00 horas) en el campo de El Mocito de Vejer el último partido de liga regular, en el que tratará de conseguir la victoria para apurar sus opciones de ser segundo, aunque no depende de sí mismo para conseguirlo. Trebujena, segundo en la tabla, y Roteña, cuarto, se ven las caras en el Puntas Vela y todos parten con posibilidades de acabar tras el Bazán aunque el único que sí depende de sí mismo es el equipo de Toni López.

En el Jerez Industrial el partido en Vejer se va a tomar con la cautela precisa. Hay jugadores con muchos minutos en las piernas y varios apercibidos de sanción que, de ver una amarilla en Vejer, se perderían el primer partido de la fase de ascenso. De ahí que Paco Cala quiera tomar los mínimos riesgos posibles: "Está claro que no podemos correr más riesgos de los necesarios y por este motivo hemos decidido dar descanso a jugadores que llevan muchos minutos acumulados en las piernas. Estamos centrados en el 'play-off' de ascenso y no me preocupa tanto el hecho de quedar segundo o tercero como el poder llegar a los partidos decisivos en las mejores condiciones físicas y con toda la plantilla disponible. Esta semana además hay mucho jugadores apercibidos de sanción y una tarjeta haría que se perdiesen el primer partido de la eliminatoria por lo que no arriesgaremos en este sentido. Hago hincapié en que debemos ser inteligentes en este sentido y correr los menos riesgos posibles".

El Jerez Industrial llega a esta fase de ascenso con varios jugadores descartados por graves lesiones que, sin duda, restan potencial al equipo aunque el técnico confía en los suyos: "Evidentemente, las bajas de Quintero, Parra, Thiago y Nico son muy importantes pero el equipo ha respondido bien a esta situación. Los chavales están rindiendo a un gran nivel y han conseguido minimizar las consecuencias de estas bajas".

El técnico sí asegura que su equipo se ha merecido acabar en la lucha por el ascenso, dado que lleva toda la temporada ocupando zona de 'play-off': "Nuestra clasificación ha sido completamente merecida, el equipo ha estado toda la temporada entre los cuatro primeros clasificados y hubiese sido una injusticia deportiva que los chavales no hubiesen tenido el premio de disputarla".

La palabra clave en el industrialismo es ilusión aunque Cala comenta que "sabemos de la dificultad del objetivo y por ello estamos trabajando al máximo con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles. Estoy convencido de que las eliminatorias van a ser muy igualadas y cualquier detalle puede decantar la balanza hacia un lado u otro".

El técnico lebrijano no se pronuncia en cuanto a predilecciones a la hora de elegir pareja de baile en la fase de ascenso: "Todos los equipos conllevarán una dificultad máxima ya que cuentan en sus plantillas con jugadores de gran nivel. Sea cual sea el equipo ante el que nos enfrentamos deberemos dar lo mejor de nosotros para superar la eliminatoria y mantener las opciones de ascenso. Confío al 200 por cien en mi plantilla, trabaja al máximo en cada sesión de entrenamiento y se entrega al máximo en cada partido. Ellos también creen en sus posibilidades y harán lo imposible por conseguir el objetivo del ascenso".

Parte importante de las posibilidades de ese ascenso recaerá en la parroquia industrialista y en este sentido Paco Cala no duda en afirmar que "espero un gran ambiente en La Juventud. Nuestros aficionados siempre nos han insuflado aire fresco en los momentos complicados y contamos con ellos para conseguir el objetivo del ascenso. Pido a todos los industrialistas que acudan a apoyar a los nuestros porque seguro que los chavales no les van a defraudar. Son cuatro partidos para conseguir el sueño del ascenso y todos debemos estar a tope para que el sueño se haga realidad".