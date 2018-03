Cala "El punto no es malo viendo el rival que teníamos"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, dio por bueno el punto ante el Trebujena teniendo en cuenta las dos claras ocasiones de los visitantes en el tramo final del encuentro aunque lamentó las que su equipo falló y que pudo "cambiar el rumbo" del partido.

"Hemos tenido dos momentosd claves: el inicio, con el palo de Jesús y en el inicio de la segunda parte, el mano a mano de Iván. Si hubieran entrado esos dos goles el partido hubiera ido por otros derroteros", afirmó el preparador.

De esta manera, aseguró estar "contento por el punto por esas dos ocasiones finales del Trebujena aunque antes podíamos haber marcado" y resaltó el partido que hizo su equipo: "He visto menos ideas en el desarrollo del juego, quizá por el viento que no nos ha dejado, pero estoy contento con el tema físico porque en dos semanas veo al equipo más alegre y cuando pasen tres o cuatro estaremos mejor". "Me ha gustado la segunda parte de mi equipo porque hemos estado mucho mejor colocados y físicamente más alegres, hemos llegado menos cansados al final. A partir de ahí, tal y como se ha dado la jornada, el punto al final no era malo viendo el rival que teníamos enfrente".

Cala aclaró que el encuentro le sirvió también "para ver cómo mi equipo le competía a un rival que probablemente nos encontraremos en las finales. Me ha gustado la seriedad. El punto es importante porque el Balón también ha empatado y le metemos un punto más a Roteña y Chiclana".

A los debutantes, los vio así: "Álex es un portero que tiene calidad y que inicia el juego. Iván (Asencio) está acostumbrado a jugar de una manera y físicamente le falta un poco pero el tiempo que ha estado fresco se ve que da sensación de peligro. Y a Nico le falta ritmo y creo que el cambio tenía que haber sido un poco más tarde pero quería tranquilizar a Yuni y quitarlo en banda y meter en el centro para coger la segunda jugada". Precisamente un saque de falta precipitado de Nico propició la clarísima ocasión en el último minuto del Trebujena: "Un jugador que ha jugado en otras categorías tiene que tener más tranquilidad y como le hemos dicho en el vestuario, no puede hacer lo que ha hecho. Afortunadamente no ha acabado en gol pero hemos regalado esa oportunidad", sentenció.