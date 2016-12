Campeón de invierno inconformista

Líder en solitario con 41 puntos, tres más que el Betis B, que es segundo, máximo goleador del grupo con 48 goles y el segundo menos goleado con 19 tantos encajados. Son los números del Arcos, equipo que entrena el jerezano José Pérez Herrera. Cogió las riendas del conjunto blanco el pasado verano con un proyecto a medio plazo pero los resultados han devuelto la ilusión a la afición del conjunto serrano, que sólo una vez en su historia ha visto a su equipo luchar por el ascenso a 2ª B y que por primera vez también es líder de la categoría.

Pérez Herrera tiene los pies en el suelo, es consciente de lo complicado que es ascender -el pasado año vivió esa experiencia en el Atlético Sanluqueño- y frena la euforia pero no pone freno la ilusión que se ha desatado en Arcos. Confía en su plantilla, se siente orgulloso de sus jugadores por "el compromiso, las ganas de seguir creciendo y el trabajo que están realizando" y apuesta por un final feliz.

-¿Qué balance realiza de la primera vuelta?

-Estamos contentos. Hemos hecho una primera parte de la competición fructífera, en la que hemos sido capaces mantener la regularidad y de terminar en un gran estado de forma y eso que teníamos un tramo final muy duro y exigente, ante rivales de la parte alta de la tabla. Hemos conseguido saldar los cuatro últimos partidos con dos victorias y dos empates. Le ganamos en casa al Betis B, llamado a estar arriba por plantilla y entidad, y fuera al Écija, que no había perdido en casa, y sumamos un punto en Algeciras.

-¿Esperaba estos números tan importantes tan pronto?

-Siempre esperas crecer y mejorar con el paso del tiempo cuando comienzas la pretemporada y el trabajo va siendo cada vez mejor pero es cierto que nunca te planteas si vas a estar en lo más alto, cuarto o quinto. Tenemos 41 puntos, estamos arriba, a tres del tercero y a nueve del quinto, que es el marca los puestos de fase de ascenso. Nunca piensas que puedes estar tan bien, aunque siempre nuestro objetivo era estar arriba no imaginas que vas a ser líder durante tantas jornadas, lo consideras una utopía, una odisea. Teníamos mucho trabajo por delante porque teníamos que conjuntar al equipo, que era casi todo nuevo, nos ha salido bien y de forma rápida y todo el esfuerzo se ha visto recompensando, especialmente al final de esta primera vuelta.

-¿Dónde coloca las claves del éxito de su equipo?

-Son muchas pero de todas tengo que destacar el gran grupo humano, que es fundamental en nuestro proyecto y, además, aquí va acompañado del gran trato humano que estamos recibiendo por parte del club. Nos sentimos muy valorados y muy bien tratados, no ya sólo como deportistas, también como personas. En el club hay un grupo de personas que se desvive porque estemos bien y eso se traduce en que tanto el cuerpo técnico como el futbolista se comprometa y se implique aún más, todos tenemos claro que debemos corresponder a ese respaldo y a ese afecto dentro del campo en forma de resultados.

-Todos los entrenadores dicen que las segundas vueltas son mucho más complicadas, pero en este caso ¿se puede hablar de que el objetivo es ya la fase de ascenso?

-Nuestra ilusión es esa, pelear por el ascenso, y todo lo que no sea lograr clasificarnos entre los cuatro primeros para luchar por él sería una gran decepción. Va a ser difícil y si lo queremos lograr tendremos que mantener el nivel mostrado en la primera vuelta. Somos exigentes con nosotros mismos y no nos conformamos con lo realizado hasta ahora, pero, insisto, será duro. Eso es lo que desde el cuerpo técnico le estamos intentando transmitir a los chavales, que no basta con mantenerse, que hay que tener hambre deportiva e intentar superarnos como equipo pero siempre también con humildad. A mí me gusta decirle a los jugadores que cada partido que tenemos que disputar es más difícil que el anterior, no me vale la relajación. Cada encuentro es una oportunidad de superarnos y de ese lema no me aparto. También buscamos siempre ser nosotros mismos, intentamos no perder nuestras señas de identidad.

-Partiendo de esos parámetros, ¿cómo espera esa segunda fase de la temporada?

-Como ya he comentado antes, será más difícil porque la clasificación se irá apretando más, tanto por arriba como por la parte baja, ya cada equipo lucha a muerte por sus objetivos, será más complicado ganar, todos le damos más importancia a los puntos. Lo único que nos queda es tomarnos cada partido como una final para intentar llegar a mayo con los deberes hechos.

-Después de haberse enfrentado ya a todos los equipos del grupo, ¿cuáles son sus favoritos para optar al ascenso?

-A mí hay varios equipos que me han llamado la atención pero hay uno, que todavía no está arriba y creo que lo va a estar y que me ha encantado, es el San Roque de Lepe. Es uno de los mejores equipos de la categoría, nosotros le ganamos en casa 1-0 y fue muy complicado, es un rival duro, con jugadores de nombre, de superior categoría y con experiencia. Luego, creo que los que estamos ahora mismo ahí metidos también tenemos opciones, Betis B, Écija, Algeciras y nosotros, y tampoco me olvido del Atlético Espeleño, que es la revelación, está dando mucha guerra, gana muchos partidos en su casa y también fuera en campos difíciles.

-¿Cómo está respondiendo la afición en Arcos con el equipo?

-Bien, pero nos está costando bastante que se involucre mucho más y acuda en masa al Barbadillo. Empezamos jugando fuera por la resiembra del campo pero ante el Betis B, por ejemplo, ya hubo una gran entrada en el campo y, además coincidió con un gran partido del equipo. Ya hay seguidores que se están sacando el abono para la segunda vuelta, al principio eran un poco más escépticos y ahora ya se están dando cuenta de que el proyecto va en serio y eso se debe al rendimiento del equipo.

-Un deseo para 2017...

-Mucha Salud y que se cumplan todos nuestros objetivos tanto a nivel deportivo como en el plano personal.