Cari: "Debutar con España es inolvidable"

Caridad García, 18 años, portera del Guadalcacín e internacional absoluta con España. Esas son las credenciales que presenta la guardameta sanluqueña después de un año "de ensueño" en el primer año del club jerezano en la máxima categoría del fútbol sala femenino. "Para mí ha sido una temporada que en el recuerdo se queda. Hemos conseguido grandes triunfos y el objetivo que nos marcamos a principios de temporada. Y, en lo personal, no puedo estar más muy contenta y satisfecha del trabajo que se ha realizado".

El Guadalcacín FSF ha mantenido la categoría -algo por lo que pocos apostaban- en su primer año en la elite: "No ha sido nada fácil, ha habido que trabajar duro, que se den los resultados, muchos kilómetros y mucho sacrificio. Fácil no ha sido. Los viajes resultan cansados pero si vas con ganas e ilusión de ganar y de hacer un buen papel se llevan mejor", comenta al respecto de los desplazamientos que ha tenido que realizar el club más modesto de la categoría. "El presupuesto es importante. Burela -rival con el que jugaron la semana pasada- se vino el jueves y nosotros cuando viajamos salimos la noche antes, llegamos al destino, estiramos las piernas un poco, jugamos y de nuevo al autobús de vuelta a casa. Eso, quieras o no, es un cansancio que se nota en los partidos pero es lo que hay si te gusta el fútbol y tu equipo no tiene más presupuesto", asegura.

Sin duda, lograr la permanencia "el primer año, que vamos de novatas, y peleando con equipos que llevan varios años en Primera División es un logro que hay que reconocer" aunque como señala no ha sido fácil, sobre todo cuando Soto del Real comenzó a recortar los 13 puntos de desventaja que tenía con respecto a las de Andrés Sánchez. "Los nervios se pusieron a flor de piel pero no nos hemos rendido. La permanencia estaba ahí, dependíamos de nosotras y nos quedamos en Primera porque nos lo hemos merecido, no porque otro equipo lo haya hecho peor".

Cari cree que el equipo se dio cuenta de que podía luchar por la permanencia "cuando vamos a Esplugues y empatamos en la última jugada del partido. Ahí nos dimos cuenta de que si poníamos ganas e intensidad en todos los partidos se podía luchar. Tuvimos un comienzo de Liga complicado jugando contra los pioneros de la Liga pero veíamos que les podíamos plantar cara. Luego encadenamos algunas victorias y ahí ya vimos que se podía soñar con quedarnos en Primera".

La meta sanluqueña cumple su segundo año en el Guadalcacín y como bagaje tiene un ascenso y una permanencia en Primera: "Han sido dos años que en el recuerdo se quedan. En mi primer año me acogieron superbien, luchamos y quedamos primeras de la categoría, conseguimos el ascenso y este año otro logro, debutar en Primera y lograr la permanencia. Y luego, convocada por la selección absoluta. Qué mejor fin para un año que ese".

De su experiencia en Moscú con la absoluta comenta lo siguiente: "Fue algo muy bonito. Que la selección te llame con 18 años ya es impresionante y poder debutar, que te den la oportunidad de jugar dos partidos y terminar con la portería a cero ganando el torneo es inolvidable. Es lo mejor que te puede pasar, disfrutar de lo que más te gusta. Moscú es una ciudad muy bonita, para ir a conocerla más tranquilamente, con rincones increíbles. Tengo un viaje pendiente".

Cari jugó dos de los tres partidos de la selección y en ambos dejó la portería a cero. "Tengo que agradecerle a la seleccionadora (Alicia Morell) que haya confiado en mí, que era una recién llegada. Me comentó que siga trabajando como lo he hecho hasta ahora porque las oportunidades llegan. En mi caso ha sido especial porque ya estuve convocada con la sub 17 pero me tuve que volver por una lesión y la seleccionadora, que ahora es la segunda de Alicia, me dijo que siguiera trabajando porque seguro que me llegaría una segunda oportunidad. Cuando llegué a Madrid fue lo primero que me recordó. Si trabajas día a día, las oportunidades llegan. Ese es el mensaje".

Al Guadalcacín le resultará difícil retener a una jugadora con tanto futuro como Cari, que al ser preguntada por si continuidad dice: "Es una gran incógnita que incluso me crea cierta incertidumbre. En principio, sigo siendo jugadora del Guada y por ahora nada ha cambiado". Cari se encuentra actualmente preparando la selectividad y quiere obtener una plaza en la universidad para estudiar fisioterapia o INEF, "algo relacionado con el deporte y que me sea fácil de compaginar con un trabajo y el fútbol sala, que es lo que más me gusta y que espero no tener que dejar". Porque, del fútbol sala femenino, no se vive. "Por desgracia es así. Y es una pena porque hacemos lo mismo que el masculino, jugamos lo mismo, nos pegamos los mismos viajes... No estamos igual de consideradas. Seguiremos trabajando y luchando para que algún día se igualen las condiciones".