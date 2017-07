Carlos Álvarez quiere en su regreso el 5º ascenso seguido

Carlos Álvarez volvió a sentir ayer en su presentación las mismas sensaciones que hace apenas cuatro años cuando no dudó en sumarse al proyecto del Xerez DFC en sus inicios. El delantero malagueño, aunque jerezano de adopción, volvió a lucir la mejor de sus sonrisas y a demostrar que ha aprovechado el tiempo en el Xerez CD, conjunto en el que ha conseguido dos ascensos -División de Honor y Tercera-, para buscar su tercer salto de categoría en su actual club, del que tuvo que salir porque no tenía buena sintonía con el antiguo cuerpo técnico. De lograr la meta, sería su quinto ascenso consecutivo.

El delantero fue presentado en Grazalema Skoda Motor y, además de agradecer a los anfitriones la cesión las instalaciones, destacó: "Se han dado las condiciones idóneas para mi regreso, las conversaciones han sido fáciles y vengo con una ilusión tremenda. Tenía ganas de volver, ya que salí de aquí no por el club, lo hice porque mi relación con el antiguo cuerpo técnico no eran buenas y me dolió marcharme. Tomé esa decisión y siempre quise volver. Como he comentado, regreso con mucha mayor ilusión porque tenemos el reto y la obligación de ascender a Tercera. Con la plantilla que ha logrado hacer Edu, estoy convencido de que se va a conseguir".

El atacante salió del XDFC hace dos ejercicios y para recalar en el Xerez CD. El Carlos que se marchó y el que ha vuelto es "creo que mejor, he madurado, he ganado en experiencia. En el Xerez CD he sumado muchos minutos en las dos temporadas, algo que me faltó tanto en Málaga como en Albacete".

Tras dar el salto del XDFC al XCD no pensaba en regresar tan pronto pero tampoco se cerró nunca las puertas: "No tengo ningún problema, soy un jugador de fútbol y Jerez siempre ha sido mi casa aunque he nacido en Málaga. Yo llegué a este club con una ilusión tremenda cuando se creó, fueron años muy bonitos donde disfruté, hice buenas amistades tanto con la directiva como con mis compañeros y cuando se me presentó la posibilidad de volver no lo dudé, estoy contento".

Tras conseguir dos ascensos consecutivos con el Xerez CD, esta temporada "toca otro ascenso, que sería el quinto seguido, eso lo tengo claro. Lo del año pasado creo que fue un accidente porque había una plantilla buena pero esto es fútbol. Muchas veces entras en una dinámica mala por la que atraviesan todos los equipos incluso en Primera y Segunda División pero este año eso no nos va a volver a pasar. De los errores se aprende y la plantilla creo que es mucho más competitiva y pienso que no vamos a volver a cometer esos errores".

No conoce a Masegosa personalmente pero sí "de haberme enfrentado a él, es un profesional como la copa de un pino, sus números están ahí en todos los equipos por los que ha pasado".

A Carlos Álvarez no le pesa "la presión por tener que hacer goles. Lo de marcar es cuestión de rachas. El año pasado en el Xerez CD hubo momentos en los que la pelota no entraba pero al final acaba entrando. Este año, con los jugadores que hay, no hay que desesperarse y seguir intentándolo porque los partidos duran más de noventa minutos".

Por último, al flamante xerecista tampoco le pesa tener que jugar en Chapín, al contrario, le gusta: "El estadio es para disfrutar, está hecho para el Xerez y la gente se tiene que animar y acudir a los partidos. La afición es una pieza clave en la temporada. Ver el campo lleno es mejor para todos, los rivales no están acostumbrados".