Carlos Ríos "Lo del XCD tiene mucho mérito por su situación"

Carlos Ríos, técnico de Los Barrios, se enfrenta a su pasado. Fue el último entrenador del Xerez CD en Segunda División A en la temporada 12/13, aquella en la que el equipo descendió a Segunda División B deportivamente y la Federación Española lo bajó a Tercera por los impagos.

El preparador sanluqueño lleva una vuelta al frente del cuadro gualdiverde y desde entonces sólo ha perdido dos encuentros, el primero en el banquillo, en plena reconstrucción de la plantilla, ante el Castilleja y hace sólo dos jornadas en el Nuevo Mirador frente al Algeciras. Cogió las riendas de los barreños cuando tenían doce puntos y estaban a diez de la salvación. En estos momentos, la Unión ocupa la 18ª plaza con 36 puntos, sólo cuatro menos que el Xerez CD.

Me da pena lo que le pasa al XCD por el club, la afición y por Jerez como ciudad, espero que se salve"

Ríos recuerda que "cuando llegamos a Los Barrios, el equipo se encontraba en una situación muy complicada, tenía doce puntos y todos los jugadores se querían marchar, era todo un poco caos. En toda la segunda vuelta sólo hemos perdido dos partidos pero la desventaja era demasiado importante y todavía estamos luchando por salir de ahí abajo. Llegamos a encadenar trece partidos sin perder, que es un disparate en esta categoría, y ni así. Nos quedan cuatro finales y vamos a pelear al máximo, creo que nos vamos a salvar".

El pasado domingo, su equipo se tuvo que conformar con un empate en el San Rafael ante la Lebrijana y el técnico lo lamenta. "No estamos teniendo suerte en el cómputo global de los partidos. Nos faltaban dos de nuestros jugadores importantes en ataque, Copi y Pirulo, pero aún así merecimos bastante más. No quiero hablar de los arbitrajes, no quiero que me den, pero tampoco que me quiten. El domingo, por ejemplo, no nos benefició. El fútbol tiene estas cosas y no nos queda otra que seguir peleando al máximo para lograr el objetivo".

A la cita ante el Deportivo, la escuadra barreña llega "con cuatro bajas, que vamos a notar porque tenemos una plantilla bastante corta y siempre se acusa, pero muy fuertes en el plano anímico y en cuanto a ganas. Podremos ganar, empatar o perder pero competir vamos a competir al máximo. Luego, tendremos más o menos acierto pero eso no se lo puedo reprochar nunca a mis jugadores, en cada partido lo dan todo".

Conoce bien al XCD y se lo espera "en una situación similar a la nuestra, motivado para intentar cerrar la salvación cuanto antes. Tienen cuarenta puntos y con un partido más ganado casi lo tendrán hecho. Lo que está haciendo el equipo con todos los problemas a todos los niveles que está teniendo a lo largo de la temporada tiene muchísimo mérito, es casi un milagro. Intentarán sacar el partido adelante porque cuando antes lo consigan, mejor. En las últimas jornadas llegan los nervios, empiezan a temblar las piernas y es todo mucho más complicado. El partido va a ser muy duro y competido, ninguno de los dos regalaremos nada".

Le hubiese gustado jugar esta cita ante los xerecistas en otro escenario. En El Torno, considera que "el encuentro no será demasiado vistoso, se va a jugar en un campo muy pequeño, habrá poco juego a ras de suelo y los dos equipos tendremos que estar muy atentos a las segundas jugadas. Es lo que toca y tendremos que adaptarnos a las dimensiones si queremos sacar algo positivo de allí".

A falta de cuatro partidos para que concluya la temporada, Ríos habla de "cuatro finales para todos los equipos que estamos en la zona baja, hay muchos implicados y puede pasar de todo. Igual ahora hay equipos que no están abajo que se meten que otros que están ahí que salen. Hay que tener calma y saber gestionar todos los aspectos en este tramo de la competición, el resultado de un partido arrastra al otro. No es igual medirte a un rival con todo hecho que a otro que se esté jugando la vida por arriba o por abajo. No hago cuentas, de momento estoy centrado en el partido del domingo y en sacarlo adelante, que no va a ser fácil. Si miras la clasificación, hasta el Arcos o el Ciudad de Lucena, que tienen 41 puntos aún pueden meterse en problemas. Ojalá nos salvemos los dos equipos cuanto antes".

Hace cinco años ya que pasó por el banquillo del Deportivo y confiesa que "me da muchísima pena la situación en la que se encuentra el Xerez Deportivo como club y Jerez como ciudad. Ahí hay potencial para tener un equipo en Segunda División como siempre tuvo, era una entidad puntera en el fútbol profesional y con opciones de llegar a lo más alto como ya llegó en una ocasión. Jerez tiene potencial económico y la afición es fenomenal. Jerez respira fútbol y ver ahora que el equipo está en Tercera, con muchos problemas, jugando en un sitio, en otro... Claro que me da pena. La realidad es la que es y no se puede cambiar pero es triste".