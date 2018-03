Carlos Ríos, rival del Sanluqueño en El Palmar

Carlos Ríos vuelve a casa. El técnico de la Unión Deportiva Los Barrios se enfrenta esta tarde en El Palmar al Atlético Sanluqueño, el equipo de su tierra, el conjunto que le catapultó en sus comienzos en los banquillos de fútbol, antes de lograr el ascenso a Segunda División B con el Alcalá y de afincarse por primera vez en la comarca campogibraltareña de la mano de la Balona en septiembre de 2006. Luego vendrían otras muchas aventuras en categoría superior hasta tocar la Segunda A.

El entrenador sanluqueño de la Unión afronta "un partido especial y bonito", aunque trata de despojarse de todo sentimentalismo porque la situación de los barreños no le permite descentrarse ni un solo segundo. El conjunto de la Villa acudirá a El Palmar como tercero por la cola, a un punto de salir de los puestos de descenso a pesar de que lleva diez jornadas sin perder. Ríos conoce "a la perfección" el escenario del partido y a su rival y sabe que el Atleti no marcha cuarto por casualidad.

Ríos regresa a Sanlúcar, donde dirigió al Rayo Sanluqueño y después al Atleti en dos ocasiones distintas, la primera en la 2002/03 y la más reciente en la campaña 2013/14 en la categoría de bronce.

El preparador, tras un tiempo desenganchado de los banquillos (que no del fútbol), trata de obrar un milagro con la Unión, un conjunto al que cogió colista y casi desahuciado al final de la primera vuelta y que ahora lucha de tú a tú para conseguir la permanencia en Tercera División. El reto de los gualdiverdes pasa el domingo por la desembocadura del Guadalquivir, por la casa de Carlos Ríos.

Pero en el Atlético Sanluqueño no hay margen para la nostalgia y el objetivo no es otro que derrotar a Los Barrios y a Carlos Ríos para aumentar la ventaja con respecto al quinto clasificado y seguir acechando la tercera plaza. Rafa Carrillo, entrenador del Atleti, subraya que "lo más importante para nosotros es seguir sumando en cada partido, es el objetivo prioritario, no dejar de sumar e intentar que nuestra portería siempre quede a cero".

El preparador verdiblanco destaca el trabajo que Carlos Ríos está haciendo en Los Barrios: "Creo que después de la llegada de Carlos lleva una racha buena de partidos sin derrotas lo que le facilita la confianza en el aspecto defensivo, que es importante. En ese aspecto han trabajado bastante bien, es un equipo difícil de batir, porque cumula muchos jugadores cerca de su portería y eso impide que haya espacios, que tengamos ocasión sobre todo de tener espacios a sus espaldas. Creo que tendremos que jugar con rapidez, con velocidad, para evitar que se organicen bien y tengamos posibilidad de abrir sus líneas".

Carrillo espera "un partido duro porque ellos llevan una buena línea, no pierden hace bastante tiempo y nosotros somos un equipo fuerte en nuestra casa, intentaremos seguir siendo fuertes, imprimir mucha velocidad al juego para intentar conseguir que ellos sufran y abrir rápidamente el marcador, que hará que el partido sea mucho más favorable".

El técnico no quiere mirar los enfrentamientos de otros rivales porque "solo tenemos que pensar en nuestro partido, el resto de resultados pueden favorecer la motivación e incluso crear ansiedad, por eso tenemos que centrarnos en lo nuestro y que hagamos el mejor partido posible y luego ver qué hacen los demás para ver si ha sido más positivo o menos".

El partido va a ser televisado por el canal de ProLiga TV pero Rafa Carrillo no cree que ello reste afluencia a El Palmar: "Creo que no, la gente ha visto ya como rinde el equipo en casa y estoy convencido de que si hace buen tiempo, es una hora ideal para que la gente venga a ver a su equipo y pueda seguir disfrutando con los resultados que el equipo está consiguiendo en casa".

El Atleti tiene a todos disponibles salvo Pepelu, Ezequiel y Javi Valenzuela; en Los Barrios vuelve Miki y son bajas Copi, Xavi Carmona y Rojas está tocado.