Carrasco "El Xerez CD en casa es fuerte, ahí están los números"

El Pozoblanco llegará a La Juventud el domingo para medirse al Xerez CD después de encadenar tres derrotas consecutivas por primera vez en lo que va de Liga y con la necesidad de sumar los tres puntos para no descolgarse de forma casi definitiva de la lucha por una de las plazas de ascenso a Tercera.

Rafa Carrasco, técnico del cuadro cordobés, no oculta que terminaron "muy tocados" el choque del pasado domingo en casa tras perder ante el San José y piensa que "el fútbol no está siendo justo con mi equipo. Ni éramos tan buenos cuando logramos encadenar ocho triunfos seguidos en la primera vuelta ni ahora tan malos como para haber perdido tres de manera consecutiva. El fútbol lo marcan los detalles, antes caían de nuestro lado y ahora todo nos sale al revés. De todos modos, es cierto que en el único partido que mi equipo no compitió como normalmente lo hace y sabe desde que arrancó la temporada fue el del domingo. Son accidentes, tardes malas que te salen. En las dos derrotas anteriores creo que tuvimos nuestras opciones pero la pelota no quiso entrar. Al principio de Liga, tirábamos al palo y el balón entraba y ahora, nos quedamos solos delante del portero y lo echamos fuera. Aún así, también tengo que admitir que estamos rindiendo un poquito por debajo de nuestras posibilidades".

Mentiría si digo que no pierden potencial sin Pedro Carrión, no sólo marca muchos goles es el trabajo que hace"

Resta presión a la plantilla y no cree que la cita del domingo en La Juventud sea decisiva: "Sabemos lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Presión aquí no hay. El presidente me llamó el lunes y me comentó que teníamos que estar tranquilos. Nuestra plantilla es corta y nos da para lo que nos da. De todos modos, insisto en lo que he comentado antes, siempre competimos pero los detalles nos están condenando, tenemos ganas de que llegue el domingo para olvidar el mal trago que pasamos frente al San José, todos sufrimos. A estas alturas de temporada y con los puntos que nos sacan los equipos que tenemos por delante, nosotros vamos partido a partido".

El encuentro ante el Xerez CD asume que "va a ser complicado. El Deportivo es fuerte como local, ahí están sus números. En casa, compiten muy bien, juegan muy bien al fútbol, crean muchas ocasiones de gol y son peligrosos por las bandas. Están arriba y querrán ganar. Espero que mi equipo recupere su buena línea y sepa rentabilizar las ocasiones".

Carrasco es sincero y argumenta que la baja de Carrión es importante. "Mentiría si digo que el Xerez CD no pierde potencial si Pedro no juega pero no sólo el Xerez, cualquier equipo en el que juegue. Es un jugador de superior categoría, que marca diferencias, ha marcado goles en todas las categorías en todos los equipos que ha jugado. Además, no sólo es importante por los goles, es importante por su trabajo, por cómo es capaz de fijar a los centrales, necesita dos o tres jugadores pendientes de él".