Carrillo, entrenador del Atleti, considera clave no haber encajado golesEl Guada maneja una amplia lista de técnicos

El Atlético Sanluqueño dio un nuevo paso al frente en su lucha por subir, al derrotar en el partido de ida de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda B, al Mallorca B por 1-0 en El Palmar el pasado domingo. Los verdiblancos continúan imparables en casa, ganaron y no encajaron por 13ª vez consecutiva como local.

Para Rafa Carrillo, técnico de los sanluqueños, ese dato es "fundamental, llevamos trabajando mucho meses ese aspecto. Cuando éramos débiles nos podía ganar cualquiera y cuando somos fuertes no nos gana nadie. A los contrarios les cuesta muchísimo crearnos ocasiones y eso es gracias al sacrificio y el trabajo de todos los jugadores. Nos da tranquilidad haber dejado la portería a cero. Insisto, en mi campo no me gusta recibir goles, sé que es complicado y a lo mejor pecamos de soberbia pero trabajamos para eso. Buscamos que el contrario sufra, que la posesión sea nuestra y eso nos permite que tengan mínimas opciones de llegar a portería".

Bajo su punto de vista, el choque ante el filial bermellón fue "muy disputado. Intentamos llevar el peso pero ellos en la primera parte aprovecharon varias indecisiones nuestras para crear peligro y eso provocó que pensaran que podían hacer más. En la primera parte no tuvimos la fluidez deseada, aunque tuvimos una ocasión muy clara de Adri a centro de Mawi. En la segunda, tuvimos la ocasión de gol y alguna más como la de Alberto de cabeza al palo. Hicimos méritos para un resultado algo mayor, aunque es cierto que cuando se quedaron con diez no supimos manejar el partido, quisimos llevar muy rápido el balón arriba y no les hicimos correr más"

Bajo su punto de vista, el Mallorca B es un rival que "maneja bien el ataque, con jugadores en el uno contra uno bastante buenos. Tendremos que hacer un muy buen trabajo defensivo para evitar un susto en la vuelta. Esta vez, a diferencia de lo que nos sucedió con el Mensajero, tenemos la ventaja de que su campo es similar al nuestro tanto en dimensiones como en superficie. Creo que el Mallorca B en su casa es fuerte pero quizá no hay tanta diferencia a lo que ocurrió con el Mensajero".

De cara a sacar adelante la eliminatorio, el técnico cree que deben explotar "nuestra mayor experiencia. Tenemos que intentar que aparezca el partido que queremos. Tenemos que manejar aspectos tácticos pero también psicológicos, la ansiedad puede ser un arma de doble filo e intentaremos aprovecharlo. El resultado favorable nos permite saber que el contrario ha sufrido y no nos ha hecho ocasiones".

Por último, Carrillo también cree que han llegado a esta fase de la temporada "bien, pero tenemos un rival que nos va a exigir mucho y nos va a exigir mucho trabajo físico. Llevamos dosificando mucho con los descansos y los entrenamientos a los jugadores. Hay algunos con molestias pero lo importante es que no haya lesionados. Estamos siendo inteligentes y controlando estas acciones. Ojalá todo nos salga bien en Mallorca y podamos ofrecer a la afición estar en la final".

El Guadalcacín, tras el no de Alberto Vázquez a continuar una temporada más al frente de la plantilla, ya maneja una lista de entrenadores para ocupar el puesto en el banquillo que el jerezano dejó vacante el pasado sábado.

El equipo azul busca un perfil claro para una plantilla que se confeccionará con el objetivo de la permanencia una temporada más en Tercera, ya que las limitaciones económicas vuelven a ser importantes. El presupuesto será de los más bajos de la categoría.

De entre todos las opciones que maneja la junta directiva del Guada hay cuatro nombres que suenan con fuerza, Juan Luis Aguilocho, Jesús Mendoza, Romerito y Jero Osorio.

Aguilocho dirigió la pasada temporada al Balón de Cádiz, que se ha quedó fuera de la lucha por el ascenso a División de Honor, y la anterior la terminó al frente del XDFC.

Mendoza agrada bastante. El jerezano conoce bien la entidad y acumula experiencia en los banquillos de Antoniano, Trebujena, Jerez Industrial y Xerez CD. Romerito ha salvado al Rota del descenso a 1ª Andaluza y Jero Osorio estuvo la pasada campaña al frente del filial del Atlético Sanluqueño en 2ª Andaluza.